Новини Кіно 03.09.2024 о 17:26 comment views icon

Фільм «Хроніки Нарнії» від Netflix залучив першого актора — зірку «Еноли Холмс»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Фільм «Хроніки Нарнії» від Netflix залучив першого актора — зірку «Еноли Холмс»

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Проєкт, яким керує режисерка «Барбі» Ґрета Ґервіґ, отримав першого підтвердженого актора.

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Згідно з Deadline, ним став Луїс Партрідж, відомий глядачам стримінгу за роллю Віконта Т’юксбері у фільмі «Енола Холмс 2». 21-річний британський актор також залучений в історичний серіал «Дім Гіннеса», яким керує творець «Гострих картузів» Стівен Найт.

Роль Партріджа у фільмі «Хроніки Нарнії» не розголошується, однак зважаючи на те, що він стане одним з головних персонажів і на вік — можна говорити про персонажів Пітера Певенсі, або принца Каспіана (хоча в ще не екранізованих повістях також є кілька потенційно підходящих Партріджу персонажів).

Netflix уклав угоду з компанією-правовласником CS Lewis ще у жовтні 2018 року, а торік оголосив, що щонайменше два фільми зніме Ґрета Ґервіґ.

Невідомо, яку саме історію оберуть для екранізації — розпочала цикл повість «Лев, Біла Відьма та шафа», тоді як за 5 років після цього вийшла передісторія про створення Нарнії під назвою «Небіж чаклуна».

Історію про Нарнію екранізували неодноразово — першим став мультсеріал 1979 року, тоді як сучасному глядачу більш відома трилогія «живих» фільмів 2005-2010 років (яка, до речі, заробила $1,5 млрд у прокаті). У планах був і четвертий фільм, що екранізував повість «Срібне крісло», однак через втрату прав його скасували. 

Розділ Кіно виходить за підтримки?

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