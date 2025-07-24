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Новини Кіно 24.07.2025 comment views icon

Фільм «Штучний» про переворот в OpenAI отримає «легкого» лиходія у вигляді Ілона Маска. Хто його зіграє?

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Катерина Даньшина

Редактор новин

Фільм «Штучний» про переворот в OpenAI отримає «легкого» лиходія у вигляді Ілона Маска. Хто його зіграє?
Історію OpenAI та Ілона Маска частково покажуть у фільмі «Штучний» / Depositphotos

Екранізація скандалу зі звільненням та поверненням Сема Альтмана в OpenAI отримає одразу двох лиходіїв — Ілона Маска й Іллю Суцкевера, якого гратиме росіянин. Здається, цей фільм чудово розставляє все по місцях.

Фільм Amazon та MGM, який отримав назву «Штучний» / Artificial, дослідить хаотичну боротьбу за владу в OpenAI у 2023 році, коли правління компанії усунуло Сема Альтмана з посади гендиректора. Головну роль візьме на себе Ендрю Гарфілд, Моніка Барбаро зіграє технічного директора Міру Мураті, а Юра Борисов з «Анори» втілить Іллю Суцкевера (теж уродженця Росії).

Фільм «Штучний» про переворот в OpenAI отримає «легкого» лиходія у вигляді Ілона Маска — його зіграє зірка серіалу «Кіностудія»
Актор Ендрю Гарфілд і керівник OpenAI Сем Альтман / Depositphotos

Суцкевер у фільмі виступить головним антагоністом, оскільки саме він очолював протест, тоді як Ілону Маску відвели роль «легкого» лиходія — другорядного «комічного» персонажа, що має загалом п’ять сцен. Його описують, як «раннього інвестора OpenAI, який став запеклим суперником», коли відкликав фінансування через відмову об’єднати стартап із Tesla.

«Маск більше стурбований своїм глючним безпілотним автомобілем Tesla, ніж загрозою з боку штучного інтелекту, що нависає над ним», — зі сценарію до фільму «Штучний». В одній зі сцен Міра Мураті також пожартує: «Ілон не такий вже й поганий, якщо говорити про диктаторів».

Маска у фільмі зіграє Айк Барінхолц, відомий ролями у ситкомі «Проект Мінді», комедії «Секс-контроль» та недавньому серіалі Apple TV+ «Кіностудія», за який був номінований на «Еммі».

Фільм «Штучний» про переворот в OpenAI отримає «легкого» лиходія у вигляді Ілона Маска — його зіграє зірка серіалу «Кіностудія»
Актор Айк Барінхолц, який зіграє Ілона Маска у фільмі «Штучний» / кадр із серіалу «Кіностудія» від Apple TV+

Сценарій «Штучного» написав американський гуморист і багаторічний автор «Saturday Night Live» Саймон Річ, а режисером виступив творець «Квіра» та «Суперників» Лука Гуаданьїно.

Виробництво фільму вже розпочалося в Італії й має завершитись в серпні. Реліз у 2026 році.

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Джерело: Deadline, World of Reel

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