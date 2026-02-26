Ford тепер стягує додаткову плату за передній багажник в авто

Ford

Ford тепер пропонує передній багажник в електричному кросовері Mustang Mach-E за додаткові $495. Важливо: опція поширюється лише на покупців моделі 2026 року, тоді як до попередніх він зараховується в загальній вартості.





Варіант із переднім багажником тепер вказується в конфігураторі Ford поряд із бризковиками, захистом бамперу, комплектом для підкачування шин, кріпленням для переднього номерного знаку та набором протиугінних замків для колес.

В Ford пояснюють зміни тим, що споживачі не дуже то й користуються переднім багажником, тому вирішили, що можуть просто зробити його платним без надмірного впливу на кінцевого користувача. Але це не скасовує того факту, що рішення закрити корисну площу за платним доступом, м’яко кажучи, є дивним.





Цікаво й те, що, як згадують профільні ЗМІ, рання рекламна кампанія Mustang Mach-E значною мірою будувалась навколо цього простору. Коли електромобіль вийшов на ринок у 2021 році, він мав один із найфункціональніших передніх багажників на ринку з об’ємом близько 140 літрів. Оновлення три роки потому скоротило його приблизно вдвічі через встановлення нового теплового насосу, але й у зменшеному вигляді форма лишалася досить практичною — туди, наприклад, без проблем поміщалася спортивна сумка. І все одно, рішення виглядало краще, ніж в моделей Kia EV6 чи Hyundai Ioniq 5, де передній багажник радше нагадував пластиковий контейнер, приклеєний посеред моторного відсіку.

Це не вперше, коли виробники намагаються продати обладнання, яке вже технічно є в авто, але, певно, цей випадок один із найбільш кричущих. Раніше BMW зазнала критики за те, що пропонувала підігрів сидінь в межах щомісячної підписки. Компанія визнала помилку, але від решти платних і так званих “функцій на вимогу” не відмовилась.

