До зустрічі у 2025-му? Через страйки Голлівуд може втратити $2 млрд касових зборів наступного року

Очікується, що прокатні прибутки у 2024 році завдадуть удару по післяпандемічним зусиллям Голлівуду і принесуть всього $7,5-8 млрд у порівнянні з $8,8-8,9 млрд цьогоріч.

«Це катастрофа», — каже один із неназваних керівників студій в коментарі The Hollywood Reporter.

Загалом, через перенесення фільмів з 2024 на 2025 рік світовий прокат може втратити $2 млрд — мова йде зокрема про наступну частину серії «Місія нездійсненна‎» з Томом Крузом, «Капітан Америка: Прекрасний новий світ» від Marvel, «Білосніжку» з Рейчел Зеґлер від Disney, наступний фільм Sony з всесвіту Людини-павука, а також «‎Блейд», «‎Еліо», «‎Громовержці» та «‎Брудні танці», які отримали пізніші дати під час старту страйків.

«Реальність така, що касові збори вже не такі, як були раніше. За останні кілька років було два сейсмічні поштовхи — спочатку пандемія, а тепер страйки. Водночас вибухнув і стримінг», — каже аналітик Річ Ґрінфілд з LightShed Ventures.

Наразі мало хто впевнений у тому, що північноамериканські касові збори можуть повернутись до доковідних рівнів у $11 млрд на рік. Заробітки у 2023-му також навряд перевищать $9 млрд, як прогнозувалось після похмурого листопада.

«Інтерес споживачів до перегляду кіно назавжди змінився, і аудиторія стала набагато вибірковішою», — каже Ґрінфілд.

Національна дослідницька група тим часом представила свої висновки 2023 року та прогноз на 2024 рік, і що у цьому шокує найбільше — так це щорічне падіння кількості продуктів для кінотеатрів. Станом на грудень таких було всього 82, у порівнянні з 97-99 торік (у доковідному 2019-му, наприклад було 120).

Водночас, значною мірою завдяки «Барбі» Ґрети Ґервіґ і «Оппенгеймеру» Крістофера Нолана, доходи влітку 2023 року майже зрівнялися з допандемічним рівнем і зросли на 19% у порівнянні з відповідним періодом 2022-го.

На противагу літнім показникам касові збори весни та ранньої зими були дуже невтішними — у листопаді дохід знизився на 43% від середнього показника за п’ять років до пандемії, що є найгіршим падінням за будь-який місяць після ковіду. І як тут не згадати «‎Марвелів», які засвідчили перевтому від супергероїки й провалились у прокаті з менш як $100 млн заробітку у США (Disney зрештою вирішила більше не звітувати щодо касових «‎здобутків» фільму), а також «‎Бажання», що додало ще один великий промах для студії під керівництвом Боба Айгера.

Раніше святковий сезон допомагав оформити пристойну загальну суму — наприклад торік лише «‎Аватар: Шлях води» заробив $400 млн у США між 12 і 31 грудня. У поточному різдвяному переліку — «‎Вонка», «‎Аквамен і Загублене королівство», «‎Барва пурпурова», «‎Феррарі» та «Хлопці у човні‎».

На початок 2025-го усі сподівання будуть покладені на другу частину «‎Дюни», яка дебютує у березні; також дещо раніше, у січні, вийде мюзикл Paramount «‎Шалені дівчата» та у лютому байопік «‎Боб Марлі: Одна любов». Водночас касові аналітики оптимістичніше націлені на другу половину року, в якій очікується «‎Дедпул 3» (який стане єдиним фільмом Marvel, що вийде у 2024 році), «Думками навиворіт 2» і «Нікчемний Я 4». Літній випуск також включає «Фуріоза: Шалений Макс. Сага‎» з Анею Тейлор-Джой, а кінець року — «‎Муфаса: Король Лев», «‎Малюк-каратист 2» та «‎Сонік 3».

Universal має найбільшу кількість фільмів, запланованих на 2024 рік, серед усіх основних студій. Хоча оголошення про фільм меншого масштабу може з’явитись, коли завгодно — A24, наприклад, вже запланувала на квітень «‎Громадянську війну», а на початку травня вийде біографічний фільм Focus Features про Еммі Вайнхаус «Back to Black». Lionsgate також, здається, запланувала одинадцяту «‎Пилу» на вересень 2024-го, а Blumhouse та Universal щойно оголосили, що відкриють фільм «Людина-вовк» наприкінці жовтня. Disney готує для кінотеатрів фільми, які в епоху пандемії вийшли на стримінгах — «‎Душа», «‎Я — панда» та «Лука‎».