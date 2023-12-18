До зустрічі у 2025-му? Через страйки Голлівуд може втратити $2 млрд касових зборів наступного року

Очікується, що прокатні прибутки у 2024 році завдадуть удару по післяпандемічним зусиллям Голлівуду і принесуть всього $7,5-8 млрд у порівнянні з $8,8-8,9 млрд цьогоріч.
«Це катастрофа», — каже один із неназваних керівників студій в коментарі The Hollywood Reporter.
Загалом, через перенесення фільмів з 2024 на 2025 рік світовий прокат може втратити $2 млрд — мова йде зокрема про наступну частину серії «Місія нездійсненна» з Томом Крузом, «Капітан Америка: Прекрасний новий світ» від Marvel, «Білосніжку» з Рейчел Зеґлер від Disney, наступний фільм Sony з всесвіту Людини-павука, а також «Блейд», «Еліо», «Громовержці» та «Брудні танці», які отримали пізніші дати під час старту страйків.
«Реальність така, що касові збори вже не такі, як були раніше. За останні кілька років було два сейсмічні поштовхи — спочатку пандемія, а тепер страйки. Водночас вибухнув і стримінг», — каже аналітик Річ Ґрінфілд з LightShed Ventures.
Наразі мало хто впевнений у тому, що північноамериканські касові збори можуть повернутись до доковідних рівнів у $11 млрд на рік. Заробітки у 2023-му також навряд перевищать $9 млрд, як прогнозувалось після похмурого листопада.
«Інтерес споживачів до перегляду кіно назавжди змінився, і аудиторія стала набагато вибірковішою», — каже Ґрінфілд.
Національна дослідницька група тим часом представила свої висновки 2023 року та прогноз на 2024 рік, і що у цьому шокує найбільше — так це щорічне падіння кількості продуктів для кінотеатрів. Станом на грудень таких було всього 82, у порівнянні з 97-99 торік (у доковідному 2019-му, наприклад було 120).
Водночас, значною мірою завдяки «Барбі» Ґрети Ґервіґ і «Оппенгеймеру» Крістофера Нолана, доходи влітку 2023 року майже зрівнялися з допандемічним рівнем і зросли на 19% у порівнянні з відповідним періодом 2022-го.
На противагу літнім показникам касові збори весни та ранньої зими були дуже невтішними — у листопаді дохід знизився на 43% від середнього показника за п’ять років до пандемії, що є найгіршим падінням за будь-який місяць після ковіду. І як тут не згадати «Марвелів», які засвідчили перевтому від супергероїки й провалились у прокаті з менш як $100 млн заробітку у США (Disney зрештою вирішила більше не звітувати щодо касових «здобутків» фільму), а також «Бажання», що додало ще один великий промах для студії під керівництвом Боба Айгера.
Раніше святковий сезон допомагав оформити пристойну загальну суму — наприклад торік лише «Аватар: Шлях води» заробив $400 млн у США між 12 і 31 грудня. У поточному різдвяному переліку — «Вонка», «Аквамен і Загублене королівство», «Барва пурпурова», «Феррарі» та «Хлопці у човні».
Мюзикл «Вонка» з Тімоті Шаламе заробив $151,4 млн у світі, а глобальні касові збори приквелу «Голодних ігор» сягнули $300 млн
На початок 2025-го усі сподівання будуть покладені на другу частину «Дюни», яка дебютує у березні; також дещо раніше, у січні, вийде мюзикл Paramount «Шалені дівчата» та у лютому байопік «Боб Марлі: Одна любов». Водночас касові аналітики оптимістичніше націлені на другу половину року, в якій очікується «Дедпул 3» (який стане єдиним фільмом Marvel, що вийде у 2024 році), «Думками навиворіт 2» і «Нікчемний Я 4». Літній випуск також включає «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» з Анею Тейлор-Джой, а кінець року — «Муфаса: Король Лев», «Малюк-каратист 2» та «Сонік 3».
Universal має найбільшу кількість фільмів, запланованих на 2024 рік, серед усіх основних студій. Хоча оголошення про фільм меншого масштабу може з’явитись, коли завгодно — A24, наприклад, вже запланувала на квітень «Громадянську війну», а на початку травня вийде біографічний фільм Focus Features про Еммі Вайнхаус «Back to Black». Lionsgate також, здається, запланувала одинадцяту «Пилу» на вересень 2024-го, а Blumhouse та Universal щойно оголосили, що відкриють фільм «Людина-вовк» наприкінці жовтня. Disney готує для кінотеатрів фільми, які в епоху пандемії вийшли на стримінгах — «Душа», «Я — панда» та «Лука».