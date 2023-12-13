Netflix вперше опублікував статистику переглядів — понад 93 млрд годин на 18 000 фільмів за пів року і «‎Нічний агент» серед лідерів

Netflix вперше опублікував статистику переглядів для всього каталогу — у список увійшло все, що вийшло за першу половину 2023 року та загалом дивилися не менше 50 тисяч годин. Загалом 18 214 фільмів і серіалів, що потрапили до звіту, припадає на 99% всіх переглядів.

Лише за перше півріччя Netflix мав загалом понад 93 млрд годин переглядів, тож загальна річна цифра, ймовірно, сягне аж 200 млрд годин. Понад 3800+ назв мають трохи менш як 100 тисяч годин перегляду кожна, тоді як 10 000+ назв переглядали не менше ніж 1 млн годин.

55% переглядів Netflix припадає на оригінальні фільми та серіали, а 45% — на ліцензовані назви.

Політичний трилер «‎Нічний агент» (який, до речі, має українську аудіодоріжку) став найпопулярнішим серіалом у першому півріччі, отримавши аж 812 млн годин перегляду. За ним слідує «Джинні та Джорджія‎» з 665,1 млн годин, перший сезон «Слави‎» з 622,8 млн годин, «Венздей‎» з 507,7 млн переглядів і «Бріджертони: історія ‎Королеви Шарлотти» з 503 млн годин переглядів.

Раніше Netflix часто критикували за непрозорість щодо продуктивності контенту на його платформі, оскільки усі топи стримінг фактично складав на власний розсуд (хоча компанія зазначила, що нинішні списки популярного збігаються з повними даними, причому понад 60% назв у першому півріччі так чи інакше потрапляли в ТОП 10). Доступ до «‎чорного ящика» став можливим після цьогорічних страйків сценаристів в Голлівуді, оскільки тепер від цих даних залежатиме їхня зарплатня.

Надалі компанія планує публікувати подібні звіти кожні пів року.