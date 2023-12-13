Новини Кіно 13.12.2023 о 09:46 comment views icon

Netflix вперше опублікував статистику переглядів — понад 93 млрд годин на 18 000 фільмів за пів року і «‎Нічний агент» серед лідерів

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Катерина Даньшина

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Netflix вперше опублікував статистику переглядів для всього каталогу — у список увійшло все, що вийшло за першу половину 2023 року та загалом дивилися не менше 50 тисяч годин. Загалом 18 214 фільмів і серіалів, що потрапили до звіту, припадає на 99% всіх переглядів.

Лише за перше півріччя Netflix мав загалом понад 93 млрд годин переглядів, тож загальна річна цифра, ймовірно, сягне аж 200 млрд годин. Понад 3800+ назв мають трохи менш як 100 тисяч годин перегляду кожна, тоді як 10 000+ назв переглядали не менше ніж 1 млн годин.

55% переглядів Netflix припадає на оригінальні фільми та серіали, а 45% — на ліцензовані назви.

Політичний трилер «‎Нічний агент» (який, до речі, має українську аудіодоріжку) став найпопулярнішим серіалом у першому півріччі, отримавши аж 812 млн годин перегляду. За ним слідує «Джинні та Джорджія‎» з 665,1 млн годин, перший сезон «Слави‎» з 622,8 млн годин, «Венздей‎» з 507,7 млн переглядів і «Бріджертони: історія ‎Королеви Шарлотти» з 503 млн годин переглядів.

Найпопулярніші фільми та серіали Netflix у першому півріччі 2023-го року
Найпопулярніші фільми та серіали Netflix у першому півріччі 2023-го року

Раніше Netflix часто критикували за непрозорість щодо продуктивності контенту на його платформі, оскільки усі топи стримінг фактично складав на власний розсуд (хоча компанія зазначила, що нинішні списки популярного збігаються з повними даними, причому понад 60% назв у першому півріччі так чи інакше потрапляли в ТОП 10). Доступ до «‎чорного ящика» став можливим після цьогорічних страйків сценаристів в Голлівуді, оскільки тепер від цих даних залежатиме їхня зарплатня.

Надалі компанія планує публікувати подібні звіти кожні пів року.

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