FX Super One — мінівен майбутнього від Faraday Future з ШІ, масажем та екраном на радіаторі

Faraday Future представила мінівен FX Super One з аватаром на капоті та режимом «мобільний офіс»

Ринок електромобілів активно розширюється, проте мінівени залишаються рідкісним форматом серед електрокарів (можна пригати ID.Buzz та й все), а ледь не кожна друга новинка — це кросовер. Стартап Faraday Future вирішив звернути увагу саме на цей обділений увагою сегмент і представив свою нову модель — FX Super One. Це багатофункціональний електричний мінівен, який має на меті поєднати комфорт, сучасні технології та уявлення компанії про «автомобіль майбутнього».

Faraday Future більше відома завдяки великому, потужному й дорогому електромобілю FF91, який вийшов у 2023 році, а станом на початок цього року компанія продала лише близько 16 екземплярів. І тепер автовиробник представив електричний мінвен (MPV — Multi Purpose Vehicle) FX Super One. Він має просторий салон і вміщає 3 ряди сидінь. При цьому сидіння другого ряду з нульовою гравітацією розкладаються майже в горизонтальне положення. І ще вони мають функцію масажу. Між передніми сидіннями розмістився невеликий холодильник. Деякі конфігурації можуть мати лише 4 сидіння. В такому випадку мінівен перетворюється на мінілімузин, а пасажири другого ряду отримують додатковий простір, телевізор та холодильник.

Найцікавіша особливість новинки — система під назвою AI F.A.C.E. Це масив світлодіодів на передній частині автомобіля (замість решітки радіатора), які можуть відображати анімації, відео або навіть емодзі у вигляді піксельних «облич». Частина продемонстрованих прототипів була без цієї функції, тож, імовірно, вона буде опційною.

Компанія поки що не поспішає ділитися конкретними технічними характеристиками нового електромобіля. На відміну від потужного FF91, FX Super One акцентує увагу не на динаміці чи автономності, а на «штучному інтелекті». Компанія обіцяє, що це буде «ваш супутник, аватар і копілот», хоча конкретики в цьому напрямку поки теж бракує. І ще представники компанії згадали, що з метою збільшення запасу ходу розглядається можливість використання гібридної силової установки.

Faraday Future акцентує увагу на безпеці та комфорті FX Super One. Автомобіль матиме «360º безпеку, активну + пасивну», постійний повний привід та велику кількість сенсорів: лідар, радар, ультразвукові датчики, камери. Колісна база становить 330 см, висота салону — 130 см, простір для ніг третього ряду — 100 см. Авто передбачає гнучке компонування сидінь і навіть трансформацію в «будинок на колесах» із плоским спальним місцем.

Авто підтримуватиме розпізнавання голосу і жестів, оновлення «по повітрю» і функції штучного інтелекту. Виробник наголошує, що FX Super One може функціонувати як ваш «мобільний офіс з ШІ» або «мобільна студія для прямихтрансляцій».

Faraday Future заявляє, що FX Super One збалансує «преміум і люкс», при цьому матиме кращу динаміку та керованість, ніж звичайні мінівени чи великі повнорозмірні кросовери. Компанія не назвала орієнтовну ціну такого електричного мінівена, проте згадала про «преміальний рівень». Також вона наголосила на співставності з традиційним мінівеном за загальною вартістю володіння. Звучить розпливчасто.

Faraday Future повідомила, що навіть після такої обмеженої на деталі презентації вона вже має понад 10 тис. бронювань. Компанія вважає, що може випустити близько 100-150 автомобілів цього року, хоча вони здебільшого використовуватимуться для власних потреб або, можливо, спочатку будуть використовуватися співробітниками Faraday.

Джерело: electrek