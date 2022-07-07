Galaxy Watch 5 — якісні рендери з фінальним дизайном нової серії смартгодинників Samsung

Інсайдер Еван Блас опублікував якісні рендери з фінальним дизайном смартгодинник Samsung Galaxy Watch 5, які очікуються вже у серпні. На цих рендерах зображені базова та Pro-версія Galaxy Watch 5 з різних ракурсів і в цілому вони відповідають попереднім повідомленням з деталями щодо майбутніх пристроїв.

Galaxy Watch 5 — оновлення тогорічної серії Galaxy Watch 4, яка мала шалений успіх, не в останню чергу завдяки переходу на Wear OS. Pro-версія розумного годинника Galaxy Watch 5, звісно ж, є цікавішою і дорожчою версією у класичному дизайні. Вона виступає прямим спадкоємцем торішньої моделі Galaxy Watch 4 Classic. Погана новина полягає в тому, що попередні дані про відому від фізичного безеля, що обертається, виявляються правдивими — принаймні, на цих рендерах немає жодних ознак уподобаного багатьма механізму управління. Окрім того, згадується лише один розмір моделі (45 мм) замість двох у Galaxy Watch 4 Classic (46 мм і 44 мм).

Базова модель Galaxy Watch 5 — доступніша із серії.

Вона має простіший та більш спортивний дизайн. Повідомляється про два розміри: 44 мм і компактніша модель, точний розмір якої не конкретизується. Обидві моделі (базові Watch 5 та Watch 5 Pro) матимуть пару фізичних кнопок праворуч від екрана, підтримку 4G LTE та GPS і захист від води 5 ATM — тобто, годинник здатний витримати статичний тиск 50-метрового водяного стовпа до 10 хвилин за раз (в них можна вільно плавати, але не пірнати).

Щодо ПЗ, то Еван Блас стверджує, що обидві моделі працюватимуть на Google WearOS 3.5 з фірмовим інтерфейсом One UI Watch 4.5. У попередніх повідомленнях також згадувалася підтримка потужності заряджання 10 Вт проти 5 Вт у попередників.

Анонс Galaxy Watch 5 очікується на щорічній літній презентації Samsung Unpacked, яка відбудеться у серпні. На цьому ж заході очікується анонс нових навушників Galaxy Pro, а також складаних смартфонів Galaxy Fold4 та Flip4.

Конкурувати Samsung Galaxy Watch 5 доведеться не тільки з Apple Watch Series 7, але також з Google Pixel Watch.