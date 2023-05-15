GeForce RTX 4060 Ti отримає урізаний інтерфейс PCI-Express 4.0 x8

Як правило, NVIDIA не зменшує кількість ліній PCIe на своїх відеокартах середнього рівня. В основному такі зниження характеристик і можливостей зачіпають лише моделі початкового рівня. Однак у серії GeForce RTX 40 такий підхід незабаром зміниться.

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За даними VideoCardz, майбутня відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, заснована на графічному процесорі AD106, отримає хост-інтерфейс PCI-Express 4.0 x8. У принципі, пропускної здатності інтерфейсу в такій конфігурації буде цілком достатньо для GPU цього сегмента. Він забезпечить таку ж пропускну здатність, як і PCI-Express 3.0 x16. Але в такому випадку використання відеокарти GeForce RTX 4060 Ti на старих платформах може бути проблемним та не зовсім раціональним.

Річ у тім, що на відносно старих системах (з процесорами Intel Core 10-го покоління Comet Lake або AMD Ryzen 5700G Cezanne) відеокарта GeForce RTX 4060 Ti працюватиме в режимі PCI-Express 3.0 x8, оскільки вона фізично обмежена лише вісьмома лініями. І в такому разі інтерфейс суттєво обмежує пропускну здатність підсистеми пам’яті та не дозволяє повною мірою розкрити потенціал GPU.

Зменшення кількості ліній PCIe має спростити проєктування дизайну друкованої плати для виробничих партнерів NVIDIA. Це дозволить зменшити кількість доріжок на друкованій платі та компонентів SMD, пов’язаних із кожною окремою лінією PCIe. Доріжки PCIe ретельно розробляються спеціальним програмним забезпеченням, щоб мати однакову довжину на всіх доріжках для забезпечення цілісності сигналу.

Джерело: techpowerup