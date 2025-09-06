Gigabyte додає півтерабайта пам’яті у PCIe: нова AI Top CXL R5X4 має окреме живлення і вентилятор

Коли ОЗП не вистачає: Gigabyte AI Top CXL R5X4 додасть до 512 ГБ пам'яті / Gigabyte

Материнські плати для робочих станцій вже підтримують величезні обсяги оперативної пам’яті. Однак додаткова пам’ять часто буває корисною або навіть необхідною. Для таких випадків Gigabyte представила AI Top CXL R5X4 — спеціалізовану карту розширення, яка додатково збільшує обсяг пам’яті в материнських платах TRX50 AI Top і W790 AI Top.

AI Top CXL R5X4 на перший погляд можна сплутати з базовою ігровою відеокартою, якщо не звернути увагу на слоти під пам’ять. Це пояснюється форм-фактором: карта має розміри 12×25,4 см і встановлюється у стандартний слот PCIe 5.0 x16. Конструкція заснована на 16-шаровій HDI-платі й контролері Microchip PM8712. Охолодження забезпечує система CXL Thermal Armor — повністю металева теплова конструкція з додатковим вентилятором. Він виводить гаряче повітря зі шторки, охолоджуючи прилеглі слоти пам’яті.

На відміну від інших CXL-рішень, наприклад модулів Samsung CMM-D із фіксованим обсягом пам’яті, Gigabyte AI Top CXL R5X4 оснащена чотирма слотами DDR5 під модулі RDIMM. Це дає змогу самостійно обирати обсяг оперативної пам’яті й надалі оновлювати її. Кожен слот підтримує до 128 ГБ, тому сумарна місткість сягає до 512 ГБ.

Gigabyte поки не уточнила, які саме швидкості пам’яті підтримуються. Для орієнтиру: деякі модулі RDIMM досягали частот DDR5-8800. У списку сумісності для AI Top CXL R5X4, зазначені набори DDR5 із підтримкою швидкостей до DDR5-6800.

Хоч карта й встановлюється в слот PCIe 5.0 x16, взаємодія з системою відбувається через протоколи CXL 2.0/1.1. Тому потрібна материнська плата щонайменше з чипсетом AMD TRX50 або Intel W790. Gigabyte прямо рекламує сумісність AI Top CXL R5X4 саме зі своїми TRX50 AI Top і W790 AI Top, хоча технічно вона може працювати на будь-якій платі з підтримкою PCIe 5.0 і CXL.

Для живлення використовується стандартний 8-контактний роз’єм EXT12V. Поряд із ним Gigabyte розмістила маленький LED-індикатор, який показує, чи правильно підключено кабель живлення.

Gigabyte поки не повідомила ні дати початку продажу AI Top CXL R5X4 (код 12ME-ATCXL54-101AR), ні ціни цієї плати розширення.

