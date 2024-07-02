«Гладіатор 2» — Пол Мескаль каже, що отримав роль Луція через «римський» нос та досвід в гельському футболі

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Ірландський актор Пол Мескаль поділився своєю думкою, чому Рідлі Скотт запросив його «Гладіатор 2». Крім акторської гри, яка сподобалася режисеру, допомогли деякі риси зовнішності та спортивне захоплення.

Виконавець ролі Луція розповідає, що Рідлі Скотт був вражений його грою у романтичному серіалі «Нормальні люди». Вони поспілкувалися близько пів години в Zoom.

«Я хотів дізнатися від нього про що буде ця історія, ми витратили близько 15 хвилин на розмову про це. Потім ми витратили ще 10 хвилин на розмову про вид спорту, яким я займався під час дитинства — гельський футбол. Можливо, це допомогло, оскільки я звик бути у добрій фізичній формі», — згадує Мескаль.

Режисер хвалив гру Пола у серіалі: він відзначив, що хоча «Нормальні люди» «насправді не його вид телешоу», він був вражений Полом і закінчив перегляд з думкою: «Хто цей хлопець?». Сам Рідлі Скотт каже, що актор був «особливою знахідкою» та «абсолютно ідеальним» для «Гладіатора 2».

Також Полу допомогла риса зовнішності, яка роками його дратувала — власний ніс. Неочікувано саме він якнайкраще підходив до ролі римлянина.

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«Мій ніс просто римський. Тож це корисно в цьому контексті. Ніс, який я страшенно ненавидів, коли навчався в середній школі, і за який отримував насмішки, став дуже, дуже корисним, коли Рідлі потрібен був хтось у «Гладіаторі 2», — розповідає Пол.

Говорячи про зовнішність, тренування та підготовку до знімального майданчика, Пол Мескаль відзначив, що не прагнув мати добрий вигляд, а лише хотів стати якомога більшим та сильнішим. На його думку, прагнення до зовнішності веде до того, що можна стати схожим «на модель для спідньої білизни, а не на воїна».

Джерело: Vanity Fair

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