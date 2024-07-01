«Гладіатор 2» — перші кадри сиквелу та епічна дуель Педро Паскаля з Полем Мескалем (трейлер 9 липня)

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Перші кадри стрічки «Гладіатор 2» Рідлі Скота опублікувало видання Vanity Fair. На них — бій між персонажами Пола Мескаля та Педро Паскаля, також вони представляють нових і знайомих персонажів. Текст далі містить спойлери сюжету фільму, його читання — на власний розсуд.

Тепер, коли відомо, що «Гладіатор 2» вийде в кінотеатрах 22 листопада, знімальна група готова розповісти решті світу, де починається нова історія. Центральним персонажем, якого зобразив Мескаль, є Луцій, востаннє якого бачили як маленького сина Луцілли.

Конні Нільсен повертається в сиквелі у ролі однієї з небагатьох справжніх фігур у вигаданій сюжетній лінії «Гладіатора» — дочку покійного імператора Марка Аврелія. У реальній історії Луцілла була справжньою революціонеркою, яка зневірилась у напрямку, який обрав Рим після смерті її батька.

Від подій першого фільму минули десятиліття, Люцій досяг повноліття далеко від своєї матері. Коли він був ще дитиною, Луцілла відправила його на північне узбережжя Африки, до регіону Нумідія неподалік від Римської імперії. Він так і не зрозумів до кінця, чому, і в міру того, як він ставав сильнішим, зростала і його образа — навіть якщо наміри його матері були шляхетними.

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На початку «Гладіатора 2» Люцій Мескаля має дружину та дитину і живе відносно мирним життям, поки завойовники з його батьківщини не почнуть зазіхати на нові землі.

«Він пустив коріння в приморському місті в Нумідії. Він блакитноокий, світлошкірий чоловік з рудим волоссям, і він не може не відрізнятися від її мешканців. Це одна з останніх уцілілих цивілізацій, оскільки римляни починають спускатися в Північну Африку і захоплювати її всю», — розповідає Рідлі Скотт.

Очолює вторгнення Марк Акацій у виконанні Педро Паскаля — римський генерал, який, як кажуть, навчався на молодшого офіцера під керівництвом Максимуса Рассела Кроу. Для Луція Акацій є символом усього, що він ненавидить. Луцій, колись онук імператора Риму, опиняється в її полоні.

«Коли він потрапляє до Риму як в’язень і проводить перший раунд на арені, він бачить свою матір — на свій шок. Він не знає, жива вона чи ні. Звідки йому знати? У вас немає телефонів. Немає преси. І ось його мати в королівській ложі має досить добрий вигляд після 20 років. І вона з генералом, з яким він зустрівся віч-на-віч на стіні в Нумідії», — розповідає Рідлі Скотт.

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Луцілла не визнає побиту істоту в Колізеї своїм сином і не має жодного уявлення про криваву історію між ним і чоловіком, якого вона кохає. Зрештою показано, що Луцій і Акацій знову скріплюють мечі.

Герой стикається з низкою інших колоритних персонажів. Дензел Вашингтон грає хвацького можновладця Макрінуса.

«Дензел — торговець зброєю, який постачає їжу для армій Європи, постачає вино та олію, виготовляє сталь, виготовляє списи, зброю, гармати та катапульти. Отже, він дуже заможна людина. Замість стайні скакових коней у нього є стайня гладіаторів. Він прекрасний. Він їздить на золотому Ferrari. Я купив йому позолочену колісницю», — каже Скотт.

Керівники Риму — ті ще садисти. Величезною імперією правлять двоє порівняно молодих братів: Фред Хечінгер у ролі імператора Каракалли та Джозеф Квінн у ролі імператора Гети. Вони загрожують добробуту Луцілли для контролю над Акацієм. Гнів, який Люцій відчуває до них, спрямований на його битви з Акацієм.

«Гладіатор 2» має особливе значення для Скотта, який у свої 86 років усе ще наполегливо працює та часто знімає фільми «Я повільно виходив зі стартових воріт, — каже він. «Я маю на увазі, що я повинен був зробити продовження «Чужого» та «Того, що біжить по лезу». Ти змінюєшся з роками. У той час я не хотів проходити через це знову». Але «Гладіатора» він вирішив лишити собі.

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