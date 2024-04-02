«Гладіатор 2» робить драматичний фінал оригіналу «абсолютно безглуздим»

Сиквел додає в сюжет нового імператора, який порушує обіцянку миру та статусу республіки для Риму.

«Гладіатор 2», майбутній історичний фільм Рідлі Скотта, вважається одним із найочікуваніших релізів 2024 року. У продовженні Поль Мескаль постає у ролі племінника імператора Коммода Луція, який вже дорослим повертається до Риму. Серед акторського складу також з’являться Педро Паскаль, Баррі Кеоган, Дензел Вашингтон та Конні Нільсен.

Попри те, що «Гладіатор 2» продовжує дії оригінальної стрічки 2000 року, деякі сюжетні лінії дещо суперечать фіналу. Наприкінці першого фільму Максимус вбиває Коммода, обіцяючи мир та перетворення Риму у демократичну республіку, але сюжет продовження, як зазначає Screen Rant, здається, передбачає, що обіцянка не буде дотримана.

У сиквелі Рим очолюють брати-імператори Каракалла та Гета, і, згідно з римською історією, перший швидко перетворюється на тирана. Ймовірно, «Гладіатор 2» покаже вбивство Гети й викрадення трону його братом. Згодом безлад та масові вбивства поширяться на усю Римську імперію, а Каракалла поводитиметься як егоїстичний та бездіяльний правитель.

Насправді після виходу «Гладіатора 2» фінальні сцени оригіналу можуть здаватися вже не такими оптимістичними, оскільки тепер глядачі знатимуть, що перемога не буде довговічною, а на заміну одному жорстокому правителю прийде можливо ще гірший.

«‎Гладіатор», який дебютував у 2000 році, заробив понад $460 млн у світовому прокаті та отримав 12 номінацій на «Оскар‎», отримавши 5 статуеток, включно зі званням «‎Найкращий фільм». Роль Максимуса, римського полководця, який став гладіатором, допомогла Расселу Кроу здобути «Оскар‎» за найкращу чоловічу роль.

Рідлі Скотт знову сяде у режисерське крісло та виступить продюсером сиквелу у співпраці з Майклом Пруссом, Даґом Віком і Люсі Фішер. Сценарист проєкту — Девід Скарпа. Також з оригінального фільму повернулися Джон Метісон (оператор-постановник), Артур Макс (художник-постановник) і Джанті Єйтс (художник по костюмах).

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Дата виходу фільму призначена на 22 листопада 2024 року.