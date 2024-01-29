«Голодні ігри‎» повертаються — у новому ілюстрованому випуску від Scholastic Press

Scholastic перевидасть оригінальний роман-антиутопію Сюзанни Колінз з десятком чорно-білих ілюстрацій.

Перший роман «Голодні ігри» про 16-річну Катніс Евердін, яка змушена брати участь в іграх на виживання, був опублікований Scholastic Press у 2008 році, і з того часу перетворився на велику кінофраншизу. Після торішнього успіху приквелу, видавництво вирішили розвинути новий імпульс зацікавлення до серії за допомогою ілюстрованого випуску.

За даними Gizmodo, видання доповнять понад 30 чорно-білими ілюстраціями від Ніко Делоро. Сама Коллінз назвала роботи художника «‎вражаючими» і такими, що нагадують ілюстрації Джона Тенніела для «Аліси в країні чудес» або гравюри Фріца Айхенберга у «Буремному перевалі».

«Я в захваті від малюнків Ніко на скретч-борді, — написала вона, — і відчуваю, що вони матимуть такий же тривалий вплив на нове покоління читачів».

Як зазначає Entertainment Weekly, ілюстрації зосереджуються на оригінальному романі Колінз, а не на кіноверсії персонажів та світу Панема.

Коли «‎Переспівниця» завершила історію Катніс у двох частинах, письменниця вирішила не продовжувати книги, і повернулася до франшизи лише у 2020-му, з «‎Баладою про співочих пташок та змій». Наразі видавництво випускає ілюстровану версію першої книги — і, ймовірно, для решти книг — що може стати одним з останніх нових випусків для серії «‎Голодних ігор» у найближчому майбутньому.

Фільм «Голодні ігри. Балада про співочих птахів і змій» — розповідає про молоді роки майбутнього антагоніста Коріолана Сноу (Том Блайт) та одні з перших «Голодних ігор», організованих після руйнівної громадянської війни у Панемі. Сім’я 18-річного Сноу переживає важкі часи, але він отримав шанс змінити свою долю, коли його обрали наставником юної Люсі Грей (Рейчел Зеглер) з Дистрикту 12 на Десятих ювілейних Голодних іграх.

Виробництво приквелу обійшлося у $100 млн (для порівняння останній фільм оригінальної серії 2015 року обійшовся у $160 мільйонів) і нині заробив $336 млн по всьому світу.