Google покращить пошук Gmail за допомогою ШІ — поки тільки на мобільних пристроях

Сервіс Gmail обробляє третину всіх електронних листів, знайти що-небудь у вхідних стає все складніше. Google збирається покращити пошук в електронній пошті за допомогою ШІ. Блог Workspaces повідомляє про впровадження пошуку на основі машинного навчання для всіх користувачів Gmail на мобільних пристроях найближчими тижнями.

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Інтелектуальний пошук покликаний покращити релевантність результатів щодо запиту. Він буде враховувати кореспонденцію останнього часу, умови пошуку та інші фактори, щоб допомогти користувачеві знайти потрібні листи. Список видачі буде поділено на дві частини: у верхній з’являться результати, відібрані за участю ШІ, нижня надасть звичайні результати, відсортовані за датою.

Нова функція вийде у межах програми швидкого запуску, починаючи з 2 червня. Це означає негайну появу її у користувачів, без періоду попередньої оцінки. Google зазначає, що поява інтелектуального пошуку може зайняти 15 днів або більше. Поки йдеться лише про мобільні пристрої – у блозі нічого не кажуть про користувачів ПК.

На частку Gmail припадає понад 27% електронних листів – приблизно 330 млрд на день. Багато з них розсилаються автоматично та швидко захаращують поштову скриньку, але водночас не є спамом. Пошук серед сотень e-mail, безліч з яких можуть відповідати введеному запиту, іноді стає нетривіальним завданням та забирає багато часу.

Джерела: TechSpot, Google