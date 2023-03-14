Google посів друге місце з 8% ринку розумних годинників на тлі загального 18% падіння – завдяки поглиненню Fitbit (78%) та Pixel Watch (22%)

Попри скромні характеристики Google Pixel Watch, компанія все ж таки прийшла до успіху на ринку розумних годинників – про це говорять дані Canalys. Згідно з ними, усі розумні годинники компанії займають друге місце за часткою на світовому ринку браслетів, що носяться, в четвертому кварталі 2022 року. Ринкова категорія «браслетів, що носяться» Canalys включає звичайні та розумні годинники, а також браслети виробництва провідних технологічних компаній.

У свіжому звіті Google займає 8% ринку в четвертому кварталі 2022 року – досить багато, щоб зайняти місце відразу після Apple з її домінантними 27,5%. Рік тому Google був на четвертому місці.

Розгадка феномена досить проста – Google володіє Fitbit, статистика враховує їхній продаж. Canalys стверджує, що Google відвантажила 880 тис. одиниць Pixel Watch протягом четвертого кварталу, тому ці годинники становить лише 22% від 4 млн постачань пристроїв Google, що носяться, – решту становить продукція Fitbit.

Проте продажі Fitbit під керуванням Google також знижуються. Навіть з урахуванням появи та продажів Google Pixel Watch загальні постачання пристроїв Google, що носяться, насправді скоротилися на 25% у порівнянні з минулим роком. При цьому Google активно “канібалізує” Fitbit. Компанія асимілює облікові записи Fitbit та оголосила про відключення функцій гейміфікації фітнесу “Challenges” та “Adventures” наприкінці цього місяця. Компанія також позбавила годинники та браслети Fitbit підтримки Google Assistant при оновленні лінійки у серпні минулого року. Зміни викликали обурення клієнтів, подальша перспектива Fitbit виглядає сумнівною.

На щастя для Google, справи конкурентів ще гірші. В попереднього гравця № 2, Xiaomi, продажі впали на 46%. Кількість проданих годинників Huawei знизилася на 42%. Samsung, що знаходиться на 5 місці, втратила 35%. Навіть продажі Apple впали на 17%, що трохи нижче загального 18% падіння ринку. Падіння продажів значною мірою пояснюється «вимиранням» базових фітнес-трекерів, продажі яких знижуються дев’ятий квартал поспіль, що становить -43% у річному обчисленні.

Незвично взагалі бачити Google у топі постачальників гаджетів – зазвичай їхня продукція має обмежене поширення. До того ж це єдиний великий постачальник розумних годинників, який не дозволяє вибрати ремінець під час придбання, змушуючи всіх платити додатково за стандартний гумовий з комплекту за замовчуванням.

Джерело: Ars Technica