З 2023 року нові пристрої Fitbit потрібно буде зв’язувати з аккаунтом Google

З 1 січня 2023 року нові ґаджети Fitbit вимагатимуть аккаунт Google — наявність другого стане обов’язковою умовою активації перших; водночас вже створені профілі Fitbit підтримуватимуться лише до 2025 року, після чого для використання фітнес-пристроїв і смартгодинників компанії знадобиться обліковий запис Google. Ця інформація з’явилася після оновлення спеціального сайту-довідки Fitbit by Google.

Fitbit обіцяє цілковиту прозорість — точну дату деактивації акаунтів обіцяють повідомити через сповіщення у застосунку, електронною поштою та в довідкових статтях. Можливість перенести дані з акаунту Fitbit в обліковий запис Google має з’явитися вже на початку року. Тобто, користувачі Fitbit матимуть приблизно два роки для переїзду. Також розробники обіцяють можливість внесення змін при перенесенні особистих даних. Після підв’язування пристрою Fitbit до аккаунту Google користувачі зможуть керувати своїми даними як із фірмового застосунку бренду, так і безпосередньо з налаштувань Google.

Насправді це доволі очікуваний хід — Google придбала Fitbit у 2021 році за $2,1 млрд, і відтоді взяла курс на тісну інтеграцію своїх сервісів з пристроями Fitbit. Окрім того, мабуть, вже не лишилося користувачів, які не мають облікового запису Google. Та є важливий нюанс — після затяжної перевірки угоди антимонопольними регуляторами Google довелося піти на поступки та взяти на себе низку додаткових зобов’язань, зокрема щодо невикористання даних для цільової реклами та збереження технічних кордонів між своїм бізнесом та Fitbit. Напевно юристам Google видніше, проте, беручи до уваги “прихильність” Єврокомісії до американського гіганта, не можна виключати нове антимонопольне розслідування у майбутньому.

Все вказує на те, що Google купила Fitbit насамперед для стимулювання власного напрямку натільних ґаджетів — наразі компанія готується до виходу на ринок смартгодинників з моделлю Pixel Watch, яку анонсують разом зі смартфонами Pixel 7 на презентації 6 жовтня. Щодо прив’язки пристроїв Fitbit до акаунту Google, можна навести приклад з Meta/Oculus — у 2020 році материнська компанія Facebook також запровадила обов’язкову авторизацію через соцмережу, а минулого місяця користувачам VR-гарнітур Quest дозволили відв’язати свої пристрої від облікового запису Facebook.