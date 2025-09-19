Новини Ігри 19.09.2025 comment views icon

"Гра, що зриває дах". Dying Light: The Beast стартувала з 91% схвальних відгуків у Steam

Маргарита Юзяк

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Dying Light: The Beast / Techland

18 вересня відбувся реліз Dying Light: The Beast про Кайла Крейна, який тікає після років жорстоких експериментів. На старті фанати в захваті від спін-офу.

Techland випустила нову частину культової серії, яку фактично сприймають як умовну третю частину франшизи. У ній сюжет розгортається в похмурому лісі Castor Woods, де після експериментів головний герой став “ультракривавим”. Нові здібності Кайла Крейна живляться гнівом, тому його “первісна жорстокість” — шлях до виживання і помсти вченого Барона, який перетворив його на монстра.

Dying Light: The Beast мали випустити 19 вересня, але незадовго до релізу вони перенесли дату на один день раніше. Попри деякий скепсис через те, що не всім сподобалася друга частина, наразі гравці в захваті — 91% позитивних відгуків в Steam. У день релізу тайтл зібрав 89 927 одночасних гравців.

“Це справжнє продовження Dying Light 1. Гра буквально кричить: “Ми зіпсували Dying Light 2, тож повертаємось до того, що зробило першу частину особливою”. Ласкаво просимо назад, Кайле Крейне. Спокійної ночі й нехай щастить”, — пишуть у відгуках.

Dying Light: The Beast / Techland

Користувачі окремо хвалять сюжет, який зробили похмурим та атмосферним екшн-виживачем. Так само позитивно відзначили саундтреки, “режим звіра” та бойову систему, де майже кожне добивання, як фаталіті з Mortal Kombat. Зокрема в The Beast доступна на початку гри частина скілів, які відкриваються лише на половині проходження Dying Light 2. Наприклад, біг по стінах та “хват кидок”, яка дозволяє гравцю схопити зомбі та кинути його вбік або об землю.

“Гра зриває дах. Крейн повернуся, тепер дуже сильний. Та досвіду у нього вже достатньо. Приємно бачити героя від третього обличчя”, — додає гравець.

Dying Light: The Beast / Techland

Безумовно технічних проблем уникнути не вдалося, але вони не настільки жахливі, як в купи інших ігор. Якщо порівнювати оптимізацію нещодавньої Borderlands 4 та проєкт Techland — це “небо і земля”. Так, трапляються фризи й дрібні недоліки, але тайтл працює достатньо плавно, щоб не викликати роздратування. Оптимізація могла б бути кращою, але ситуація далека від критичної.

Наостанок додамо, що гра поєднує елементи паркуру, виживання, бойовика та RPG. Тривалість основної кампанії — близько 20 годин, плюс ще 20–30 годин побічного контенту. Вона доступна на ПК, Xbox Series X/S та PlayStation 5, а до кінця року з’явиться і на PS4 та Xbox One.

