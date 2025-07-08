Виживання в S.T.A.L.K.E.R. 2? В GSC натякають на більш хардкорний режим

S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC

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Автори S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не виключають можливості додати новий хардкорний режим, який стане більш смертоносним і реалістичним.

Фанати серії, особливо знайомі із модом Anomaly для оригінальної трилогії, просять офіційний режим виживання. Вони хочуть не просто сильніших ворогів і менше набоїв, а повне видалення HUD, зменшення кількості лута, вимкнення візуальних і звукових підказок. Тобто усе, щоб зробити гру максимально наближеною до виживання в Зоні. І GSC не відкидає такі прохання фанатів.

«Ідея крута, і я знаю, що деякі наші розробники, наприклад, люблять проходити ігри без HUD, щоб трохи себе помучити, але поки що зарано казати, чи перейде ця ідея на наступний етап. Тож наразі відповідь — “NDA”, класика жанру», — каже GSC.

На практиці це означає, що команда не проти такої функції, але поки що пріоритети в інших речах. Студія продовжує активно працювати над патчами, виправляє сюжетні помилки та думає над окремим багатокористувацьким режимом.

Хоча поки що немає чіткої обіцянки, GSC Game World дала зрозуміти, що така функція може з’явитися в майбутніх оновленнях, якщо на це вистачить часу. Дорожню карту на третій квартал ще не опублікували, але в другому вже реалізували обіцяну підтримку модів (яка важить під 700 ГБ) та випуск оновленої трилогії.

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Джерело: Discord