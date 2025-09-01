Хакер відновив кеш даних Tesla зі смертельної аварії 2019 року: "Саме це я б порадив, якби хотів знищити докази"

Florida Highway Patrol

Незалежний хакер зміг відновити ключовий масив даних про аварію з автомобіля Tesla, яка сталася у 2019 році у Флориді. Цей випадок пролив нове світло на те, як компанія працює з даними системи допомоги водію, та показав складнощі із відновленням електронних записів після смертельних ДТП.

Аварія у Кі-Ларго

Увечері 25 квітня 2019 року Tesla збила двох пішоходів — 22-річну Наїбель Бенавідес Леон і її хлопця Діллона Ангуло. Внаслідок наїзду Наїбель загинула, а її партнер отримав тяжкі травми.

Розслідування одразу показало, що для з’ясування обставин аварії потрібно отримати спеціальний набір електронних даних — так званий collision snapshot, тобто знімок стану автопілота в момент зіткнення. Судові матеріали свідчать: коли сталася аварія, автомобіль автоматично передав ці дані на сервери Tesla, отримав підтвердження доставки, після чого локальну копію у машині було позначено на видалення. Це стандартний протокол для всіх ДТП у Tesla.

Спроби відновити дані

Протягом кількох місяців поліція Флориди та адвокати потерпілих намагалися отримати інформацію, але безрезультатно. У сервісному центрі Tesla технік зосередився на навігаційному блоці, а не на комп’ютері автопілота, де зберігався потрібний масив даних. У результаті він передав слідчим файли, які назвав “пошкодженими”, ще до проведення будь-якого аналізу.

Експерти та представники Tesla визнали, що увімкнення блока автопілота могло активувати оновлення програмного забезпечення, яке здатне знищити збережені дані.

Втручання хакера

Через наростаючі технічні труднощі адвокати залучили анонімного хакера, відомого під псевдонімом greentheonly, спеціаліста з реверс-інжинірингу автопілотних комп’ютерів Tesla. Він попередив юристів: просто вмикати пристрій небезпечно, оскільки це може знищити докази.

“Це саме те, що я порадив би, якби хотів стерти дані”, — заявив він під присягою.

Зрештою, адвокати отримали оригінальний блок автопілота від Дорожнього патруля Флориди і організували роботу з ним у контрольованих умовах.

Працюючи в кафе Starbucks у Маямі, хакер підключив до свого обладнання копію пам’яті блоку автопілота. Вже за кілька хвилин він знайшов потрібні дані: вони були позначені як видалені, але фактично лишалися в системі.

Цей масив показав, що автопілот зареєстрував пішоходів у момент перед зіткненням, а також підтвердив: Tesla отримала знімок одразу після аварії. На основі відновлених даних створили відеореконструкцію, яка візуально демонструвала, що саме “бачив” електромобіль Tesla перед наїздом, включно з виявленням пішоходів на конкретних дистанціях.

Суд і позиції сторін

На процесі ці дані стали ключовими. Адвокат Tesla Джоел Сміт визнав, що компанія поводилася з ними “незграбно”, але відкинув звинувачення в навмисному приховуванні:

“Ми думали, що в нас їх немає, а потім з’ясувалося, що є”, — сказав Сміт.

Tesla наполягала: причиною трагедії став “неуважний водій”, а не збій в роботі технології. Компанія наголосила, що її системи лише попереджають, але не замінюють людський контроль. Вона також заперечила навмисне приховування даних, стверджуючи, що змогла отримати знімок лише після втручання хакера.

Адвокати потерпілих трактували ситуацію інакше. Вони заявили, що нездатність Tesla вчасно надати ключові дані свідчить про серйозні системні проблеми як у технологіях, так і в корпоративній прозорості. Головний адвокат позивачів Бретт Шрайбер підкреслив у судових документах, що компанія мала знімок майже одразу після аварії, але не передала його.

Журі визнало Tesla на 33% відповідальною за ДТП і присудило компенсацію в розмірі $243 млн. Це стало серйозним ударом для компанії, яка роками наполягала, що всі рішення на дорозі — відповідальність водія. Справа має особливе значення, оскільки це перший випадок загибелі внаслідок протиправних дій, пов’язана з системами ADAS (автопілот та повне автономне керування), оскільки раніше суд виправдав компанію у справі з автопілотом. Останнім часом Tesla позасудово врегулювала дві схожі справи, але в цьому випадку компанія, вочевидь, не захотіла або не змогла владнати суперечку.

Федеральна суддя Бет Блум не знайшла доказів, що Tesla навмисно приховувала дані, але зобов’язала компанію оплатити витрати позивачів на їх відновлення, вказавши, що процес був штучно ускладнений.

Tesla подала післясудові клопотання про зменшення чи скасування компенсації, аргументуючи, що спори щодо даних суттєво вплинули на рішення присяжних.

Експерти відзначають: цей вирок може підштовхнути й інші справи, зокрема гучний процес у Каліфорнії та недавній позов акціонерів у Техасі, які стверджують, що Tesla вводила в оману щодо можливостей Autopilot.

Сам хакер greentheonly, чия робота виявилася вирішальною, визнає: нині зробити подібне буде значно важче.

“Якби сьогодні сталася така аварія, я вже не зміг би витягнути дані”, — заявив він.

Джерело: techspot