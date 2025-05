Hellblade 2 вийде на PS5 цього літа з новими функціями — більше не ексклюзив Xbox

Microsoft підтвердила, що Senua’s Saga: Hellblade 2 більше не ексклюзив Xbox — цього літа вона з’явиться PS5.

Ninja Theory оголосила про порт Hellblade 2 для PlayStation у день річниці релізу гри на Xbox і ПК. А тепер гру 2024 року випустять на консолі Sony в розширеному виданні. У ньому обіцяють нові функції, але які саме тримають в таємниці. Вони з’являться також і на інших платформах безплатно, тож власники Xbox і ПК не залишаться осторонь.

Senua’s Saga: Hellblade II is coming to PlayStation 5 this summer with some exciting new features.

These features will also be available at the same time as a free update for players on Xbox Series X|S, Xbox PC and Steam.

We look forward to sharing more details soon. pic.twitter.com/iKcwUL7X5U

— Ninja Theory (@NinjaTheory) May 21, 2025