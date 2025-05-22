Новини Ігри 22.05.2025 о 13:28 comment views icon

Hellblade 2 вийде на PS5 цього літа з новими функціями — більше не ексклюзив Xbox

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Hellblade 2 вийде на PS5 цього літа з новими функціями — більше не ексклюзив Xbox
Senua’s Saga: Hellblade 2

Microsoft підтвердила, що Senua’s Saga: Hellblade 2 більше не ексклюзив Xbox — цього літа вона з’явиться PS5.

Ninja Theory оголосила про порт Hellblade 2 для PlayStation у день річниці релізу гри на Xbox і ПК. А тепер гру 2024 року випустять на консолі Sony в розширеному виданні. У ньому обіцяють нові функції, але які саме тримають в таємниці. Вони з’являться також і на інших платформах безплатно, тож власники Xbox і ПК не залишаться осторонь.

«Команда наполегливо працює над оптимізацією Hellblade 2 для PlayStation 5 та PlayStation 5 Pro, щоб забезпечити вам найкращий ігровий досвід. Незабаром ми поділимося додатковими подробицями», — заявляє компанія.

Оригінальна Hellblade у 2017 році була тимчасовим ексклюзивом PlayStation 4, а у 2018-му вийшла на Xbox One. Через кілька місяців Microsoft викупила Ninja Theory. І здавалося б вона мала залишитися «скарбом» для гравців Xbox, але Microsoft зосереджена на внутрішній стратегії Project Latitude. В її межах ігри студій Xbox поступово з’являються на інших платформах. Компанія також працює над портами для Nintendo Switch 2, оголошення яких обіцяють незабаром. І така стратегія має свої результати — ігри Xbox вистрілили на PS5.

Hellblade 2 — це ще одна гра з лінійки колишніх ексклюзивів для Xbox, яка переходить на PlayStation. До неї вже приєдналися або приєднаються цього року Forza Horizon 5, Age of Empires 2: Definitive Edition, Age of Mythology: Retold, ремастер Gears of War та навіть Doom: The Dark Ages, яка вийшла 15 травня. Раніше отримала порт і Indiana Jones and the Great Circle.

Точної дати релізу Senua’s Saga: Hellblade 2 для PS5 поки що немає, тому чекаємо і слідкуємо за цим.

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Джерело: IGN / The Verge

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