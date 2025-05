Ремастер Gears of War: Reloaded отримав дату релізу на ПК і PS5 — гра буде в Game Pass на релізі

Gears of War: Reloaded / The Coalition

Microsoft офіційно анонсувала Gears of War: Reloaded — повністю оновлена версія шутера 2006 року вийде на ПК та PlayStation 5.

The Coalition разом із Sumo Digital та Disbelief залишили основну сюжетну лінію без змін. Гра знову розповість історію Маркуса Фенікса та загону Дельта, які борються з Ордою Сарани на планеті Сера. На місці Lancer із бензопилою і механіка активного перезаряджання.

Оновлена версія Gears of War: Reloaded отримає значне покращення графіки та продуктивності:

До 4K роздільної здатності

60 FPS у сюжетному режимі

До 120 FPS у мультиплеєрі

Dolby Atmos 7.1.4 для об’ємного 3D-звуку

HDR, VRR для покращеного зображення

Оптимізоване освітлення, тіні, відображення та постобробка

Без завантажувальних екранів у кампанії

Оновлена версія автоматично підтримує синхронізацію прогресу та кросплей. Обліковий запис Microsoft не обов’язковий, але він дає повний доступ до кросплатформних функцій. А саме запрошення, матчі між платформами, спільний прогрес у кампанії та мультиплеєрі. Кампанія підтримує кооперативну гру для двох гравців, а Versus Multiplayer дозволяє запрошувати до 8 гравців.

Для ветеранів серії — безплатне оновлення

Якщо ви вже купили цифрову версію Gears of War: Ultimate Edition заднім числом, то отримаєте Gears of War: Reloaded безплатно. Xbox надасть код у приватному повідомленні перед релізом. У комплекті весь контент із Gears of War: Ultimate Edition, зокрема бонусний акт кампанії, усі карти, мультиплеєрні режими та персонажі, які можна розблокувати.

Гра вийде 26 серпня 2025 року на Xbox Series X|S, ПК (через Steam та Microsoft Store), PlayStation 5, а також у хмарі через Xbox Cloud Gaming. З першого дня вона буде доступна в Game Pass Ultimate та PC Game Pass, а купити її окремо можна буде за $39,99.є

Що ж, Gears of War: Reloaded — не просто графічна латка, а повноцінний ремастер з технічними апгрейдами. Цей реліз відбувається на тлі того, що ексклюзиви Xbox стали найпопулярнішими на PlayStation у квітні. А ще місяцем раніше у PS Store вистрілили Forza Horizon 5 та Indiana Jones. Схоже Microsoft побачила тенденцію та вирішила не гаяти часу, поки інтерес до її ігор підігрітий.

Джерело: IGN