Новини Кіно 27.08.2025 comment views icon

Ідеальна заміна "Гри в кальмара": вийшов трейлер третього сезону "Аліси в Прикордонні"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Ідеальна заміна "Гри в кальмара": вийшов трейлер третього сезону "Аліси в Прикордонні"
Кадри з третього сезону "Аліси в Прикордонні"

Netflix випустив повноцінний трейлер третього сезону “Аліси в Прикордонні” — науково-фантастичного серіалу, що оповідає про групу людей, які переносяться в паралельний всесвіт і мають перемагати в різних іграх, аби вибороти право на життя.

Наприкінці другого сезону ключові персонажі “Аліси в Прикордонні” Арісу та Усагі зрештою повернулись у реальність, одружились і, здавалося б, почали жити нормальним життям. Однак згодом Усагі зникає, а Арісу отримує останню ігрову карту — Джокера. Хлопець має знову відправитись у Прикордоння, аби врятувати свою кохану, утім головний сюрприз продовження полягає в тому, що тепер вони виступатимуть за різні команди.

Ідеальна заміна "Гри в кальмара": вийшов трейлер 3-го і фінального сезону "Аліси в Прикордонні"Ідеальна заміна "Гри в кальмара": вийшов трейлер 3-го і фінального сезону "Аліси в Прикордонні"Ідеальна заміна "Гри в кальмара": вийшов трейлер 3-го і фінального сезону "Аліси в Прикордонні"

Кенто Ямадзакі (Арісу) та Тао Цучія (Усагі) повторять свої ролі, поряд з Хаято Ісомурою (Сунато Банда), Аяою Мійоші (Енн) та Кацуя Майгумою (Окі Яба). Серед новачків — Кодзі Окуру, Рісу Судо, Хіроюкі Ікеучі, Тіну Тамаширо, Котаро Дайґо, а також Кенто Каку (Акіра Нішікіяма в серіалі Like a Dragon: Yakuza), який зіграє Рюдзі — чоловіка, який досліджує потойбічне життя та стає провідником Усагі у смертельний ігровий світ.

Ідеальна заміна "Гри в кальмара": вийшов трейлер 3-го і фінального сезону "Аліси в Прикордонні"Ідеальна заміна "Гри в кальмара": вийшов трейлер 3-го і фінального сезону "Аліси в Прикордонні"Ідеальна заміна "Гри в кальмара": вийшов трейлер 3-го і фінального сезону "Аліси в Прикордонні"Ідеальна заміна "Гри в кальмара": вийшов трейлер 3-го і фінального сезону "Аліси в Прикордонні"

Очевидно, новий сезон пропонує нові ігри на виживання — ще більш жорстокі та смертоносні. Ямадзакі виділяє одну, якою захопився ще під час прочитання оригінальної манги: дія відбувається вночі у святилищі, а гравців атакують палаючі стріли. Тоді як Цучія звертає увагу на ту, що показана в трейлері й використовує різнокольорові кубики.

“У міру того, як гравці стають дедалі відчайдушнішими, виступи кожного стають більш інтенсивними та драматичними. Я думаю, що ця гра справді відображає суть “Аліси в Прикордонні” — вона про життя і смерть, і про те, щоб відкрити те, як ти насправді хочеш жити”, — каже акторка.

Зрежисував серіал Шинсуке Сато, який також написав сценарій у співпраці з Ясуко Кураміцу.

Серіал “Аліса в Прикордонні” стартував на Netflix у 2020 році і закріпив за собою звання найпопулярнішого японського шоу на платформі. Перший сезон має 82% від критиків та 91% від глядачів на Rotten Tomatoes, в другого — 91% і 90% відповідно.

Третій сезон “Аліси в Прикордонні” вийде 25 вересня на Netflix.

Джерело: Netflix

Популярні новини

arrow left
arrow right
Трейлер детективу "Жінка з каюти №10": Кіра Найтлі розслідує вбивство на яхті
Amazon інвестувала в «Netflix із ШІ» — стримінг, що дозволяє глядачам самим генерувати серіали
Третій сезон «Гри в кальмара» побив рекорд з переглядів Netflix за 3 дні — попри жахливі оцінки глядачів
Серіал "Декстер: Первородний гріх" закрили після оголошення про 2-й сезон
«Декстер: Воскресіння» вийде 12 липня з українською озвучкою — Megogo і Київстар ТБ отримали права на показ серіалів Paramount+
Творець "Ножі наголо 3" розкрив деталі нової справи Бенуа Бланка: "Церква — в центрі сюжету, а всі підозрювані — парафіяни"
Кращий серіал франшизи? Критики оцінили «Декстер: Воскресіння» в ідеальні 100% на Rotten Tomatoes
На шляху до Алеї Діаґон: витік зі зйомок серіалу HBO вперше показав Гаррі Поттера та Геґріда в одній сцені
Wolfenstein стане серіалом — Amazon залучила авторів «Фолаут» та «Світу Дикого Заходу»
Перші кадри серіалу «Диво-людина» від Marvel — Саймон Вільямс демонструє свої надприродні сили
Перший погляд на Sci-Fi комедію «Бугонія» — «інопланетянку» Емму Стоун викрадає конспіролог
Marvel не здається: у наступні роки вийдуть щонайменше 14 фільмів та серіалів MCU (повний список + дати виходу)
Вартість серіалу «Чужий: Земля» перевищила $250 млн, а творці націлені на масштаби «Гри престолів»
Перший погляд на серіал "Робін Гуд": зірка "Гри престолів" стає лиходієм і шерифом Ноттінгема
На Netflix вийшов третій сезон серіалу «Гра в кальмара» — моторошний фінал із «морем сліз»
Перший постер і дата виходу серіалу «Газета» / The Paper — спінофу культового «Офісу» з Оскаром, але без Майкла Скотта
Суміш "Гострих картузів" зі "Спадкоємцями": Netflix показав перші кадри історичної драми "Дім Гіннеса"
У фіналі «Відьмака» від Netflix покажуть улюбленого персонажа з DLC Hearts of Stone
Серіал «Чужий: Земля» розкриє давню загадку Ностромо з фільму Рідлі Скотта 1979 року — всього одним дзвінком
Помилка в перекладі «Гри в кальмара» зіпсувала передісторію Гравця 388
Перший тизер Sci-Fi серіалу «Нейромант» від Apple — за кіберпанковим романом Вільяма Гібсона
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати