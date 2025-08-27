Ідеальна заміна "Гри в кальмара": вийшов трейлер третього сезону "Аліси в Прикордонні"

Кадри з третього сезону "Аліси в Прикордонні"

Netflix випустив повноцінний трейлер третього сезону “Аліси в Прикордонні” — науково-фантастичного серіалу, що оповідає про групу людей, які переносяться в паралельний всесвіт і мають перемагати в різних іграх, аби вибороти право на життя.

Наприкінці другого сезону ключові персонажі “Аліси в Прикордонні” Арісу та Усагі зрештою повернулись у реальність, одружились і, здавалося б, почали жити нормальним життям. Однак згодом Усагі зникає, а Арісу отримує останню ігрову карту — Джокера. Хлопець має знову відправитись у Прикордоння, аби врятувати свою кохану, утім головний сюрприз продовження полягає в тому, що тепер вони виступатимуть за різні команди.

Кенто Ямадзакі (Арісу) та Тао Цучія (Усагі) повторять свої ролі, поряд з Хаято Ісомурою (Сунато Банда), Аяою Мійоші (Енн) та Кацуя Майгумою (Окі Яба). Серед новачків — Кодзі Окуру, Рісу Судо, Хіроюкі Ікеучі, Тіну Тамаширо, Котаро Дайґо, а також Кенто Каку (Акіра Нішікіяма в серіалі Like a Dragon: Yakuza), який зіграє Рюдзі — чоловіка, який досліджує потойбічне життя та стає провідником Усагі у смертельний ігровий світ.

Очевидно, новий сезон пропонує нові ігри на виживання — ще більш жорстокі та смертоносні. Ямадзакі виділяє одну, якою захопився ще під час прочитання оригінальної манги: дія відбувається вночі у святилищі, а гравців атакують палаючі стріли. Тоді як Цучія звертає увагу на ту, що показана в трейлері й використовує різнокольорові кубики.

“У міру того, як гравці стають дедалі відчайдушнішими, виступи кожного стають більш інтенсивними та драматичними. Я думаю, що ця гра справді відображає суть “Аліси в Прикордонні” — вона про життя і смерть, і про те, щоб відкрити те, як ти насправді хочеш жити”, — каже акторка.

Зрежисував серіал Шинсуке Сато, який також написав сценарій у співпраці з Ясуко Кураміцу.

Серіал “Аліса в Прикордонні” стартував на Netflix у 2020 році і закріпив за собою звання найпопулярнішого японського шоу на платформі. Перший сезон має 82% від критиків та 91% від глядачів на Rotten Tomatoes, в другого — 91% і 90% відповідно.

Третій сезон “Аліси в Прикордонні” вийде 25 вересня на Netflix.

Джерело: Netflix