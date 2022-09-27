iFixit пошкодили дисплей Apple Watch Ultra при спробі розібрати смарт-годинник

Фахівці iFixit отримали у свої руки нову модель розумного годинника Apple Watch Ultra і влаштували традиційне розбирання пристрою на окремі компоненти.

У процесі розбирання годинника експерти iFixit виявили деякі проблемні місця в Apple Watch Ultra не тільки щодо їх ремонтопридатності, але і з точки зору довговічності. Піднятий край Ultra, призначений для захисту екрана, насправді захищає тільки від бічних ударів. Будь-яке фронтальне зіткнення з екраном, як і раніше, може вимагати його заміни.

Задня панель кріпиться за допомогою гвинтів та невеликої кількості клею. Але щоб дістатися батареї та інших компонентів, потрібно приступати до розбирання з фронтальної панелі та знімати екран. Це трудомісткий і складний процес, оскільки навіть після нагрівання пристрою спроба відокремити дисплей від корпусу призвела до зламу екрана.

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Крім того, при знятті керамічної задньої пластини годинника відбувається руйнування прокладки, що забезпечує водонепроникність пристрою. А її заміна виглядає нелегким завданням.

У iFixit відзначають точну інженерію та увагу, які були вкладені у розробку конструкції Apple Watch Ultra. Усього для кріплення компонентів у годиннику використовується 32 гвинти. І ще потенційних покупців може порадувати інформація про майже вдвічі збільшену місткість батареї у новинці порівняно з Apple Watch Series 8 – 2,1 Втгод проти 1,19 Втгод. Головне, щоб її не довелося міняти.

Джерело: The Verge