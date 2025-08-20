Ігровий "детектив" виявив, що GTA 5 порушує дорожні правила Каліфорнії

GTA 5

Якщо ви думали, що нудьгуєте, то ні — блогер витратив час, щоб розібрати дорожні знаки у GTA 5. Він дізнався, що Rockstar масово порушує правила дорожнього руху Каліфорнії.

Попереду ще рік очікування GTA 6, яка може стати найдовшою в серії, тож фанати продовжують шукати контент в попередній частині. Ігровий “детектив” Ені Остін випустив 23-хвилинний розбір з детальним порівнянням знаків з реальними законами штату, на основі якого створювали віртуальний Лос-Сантос. Проблеми почалися з базових речей (коли в людини з’явилося багато вільного часу).

Знаки зупинки часто стоять у дивних місцях, наприклад поруч зі знаком “неправильний рух” або під вуличними ліхтарями. “Поступись дорогою” не рідко розташований протилежному боці вулиці чи взагалі посеред порожнього місця. А правильного використання знаку “проїжджай будь-яку сторону” не було знайдено в усій грі. У реальному житті він потрібен там, де дорога розділяється і потім знову з’єднується, а в GTA 5 його просто поставили на випадкових розвилках.

Є й моменти, де Rockstar наблизилися до реальності. Наприклад, знаки обмеження швидкості зробити неправильно досить важко, тож вони більш-менш відповідають нормам. Навіть якщо іноді опиняються не на тій стороні дороги. Те саме з дорожніми попередженнями — вони виглядають звично, але сенс у грі інший. Якщо в Каліфорнії вони означають “бути уважним” біля ремонту чи небезпечної ділянки, то у GTA 5 це майже завжди маркери для трюків і ефектних стрибків.

Враховуючи постійні ДТП, які трапляються в тайтлі, не дивно, що знаки розташовані саме так. Rockstar відома своїми величезними світами з деталями, взятими з реальних міст, хоча деякі елементи існують просто заради фону. Чим ближче гра до реальності, тим сильніше помітне будь-яке відхилення від правил — і це помічають “ігрові педанти”.

Цікаво, що увага до деталей уже перетворилася на частину фанатської культури. Наприклад, геймери протягом 12 років крутили мізками над загадкою гори Чіліад. І от один з ютуберів сміло заявив: гора початку була “ключем” до 100% завершення гри.

Джерело: Games Radar