Ілон Маск продовжує бороти ботів: Х (Twitter) впровадить платну підписку для нових акаунтів

Що ж політичної реклами на X/Twitter виявилося недостатньо, а гроші дуже потрібні, тож раніше анонсована Ілоном Маском «невелика плата» за вхід для нових користувачів впроваджується на широкий загал.

Спершу на розширення нового рівня підписки зі щорічною вартістю $1, яку наприкінці 2023 року впровадили як тестову в Новій Зеландії та на Філіппінах, звернули увагу користувачі, а потім сам Маск підтвердив зміни та поділився додатковими подробицями нової моделі. Мільярдер відповів іншому користувачу, що «невелика плата» для нових акаунтів за можливість публікувати повідомлення на платформі — це «єдиний ефектний спосіб приборкати нестримний наступ ботів», які зараз легко обходять захисний тест на «людяність». В іншій публікації Маск запевнив, що навіть без підписки нові користувачі зможуть бачити повідомлення та відео, а також стежити за іншими користувачами. Через три місяці після реєстрації можливість публікувати розблокується автоматично без внесення плати. Раніше зареєстрованим акаунтам не знадобиться сплачувати новий внесок за боротьбу Маска проти ботів, але це не точно.

Фрагмент коду із застосунку X підтверджує майбутні зміни моделі користування з платною підпискою для нових акаунтів:

«Оплатіть підписку, щоб розблокувати можливість публікувати та взаємодіяти з публікаціями інших. Нові неперевірені користувачі мають сплатити невелику щорічну плату, щоб почати виконувати якісь дії: публікувати записи, ставити лайки, робити репости, додавати дописи в обране та коментувати публікації інших. Це потрібно, щоб зменшити кількість ботів і спаму задля кращого досвіду для усіх. Без оплати підписки можна відстежувати інші акаунти та переглядати X». фрагмент тексту із коду застосунку X, пов’язаний з впровадженням плати для нових користувачів

Точна дата запуску платної підписки для нових акаунтів все ще невідома. Чи збережеться ціна в $1, також неясно. Якщо пам’ятаєте, під ефективним менеджментом Ілона Маска соцмережа X/Twitter втратила великих рекламодавців і здобула репутацію сміттярки найбільшого розплідника російської пропаганди, ботів, дезінформації, антисемітизму і не тільки.