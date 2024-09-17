Intel втратила контракт на Sony PlayStation 6 — через вартість та зворотну сумісність

За даними Reuters, у 2022 році Intel втратила контракт на розробку та виготовлення чипа для Sony PlayStation 6. Це був значний удар по контрактному виробництву компанії.

Консолі Sony продаються накладом понад 100 млн за півтора десятиліття. Розробнику процесорів консольний сегмент здатний принести менший прибуток, ніж, наприклад, чипи штучного інтелекту, але він є стабільним довгостроковим бізнесом, який базується на розроблених раніше технологіях. Співпраця з Sony допомогла б Intel, якій зараз важко знайти нових великих клієнтів для контрактного виробництва.

На той час Intel та AMD залишалися двома фіналістами тендеру Sony. Згідно з джерелами, Intel не змогла домовитися з Sony щодо ціни чипів для нових PlayStation. У 2022 році дискусії між Sony та Intel тривали місяцями та включали зустрічі між генеральними директорами обох компаній, десятками інженерів і керівників.

Крім того, конструкція чипів для консолей Sony зазвичай передбачає сумісність із попередніми версіями — для запуску старіших ігор на новому обладнанні. За словами джерел, перехід від AMD на процесори Intel містив ризики для зворотної сумісності, яка була предметом обговорення між інженерами та керівниками обох компаній. Забезпечення зворотної сумісності з попередніми версіями PlayStation у випадку з Intel було б дорогим та потребувало б інженерних ресурсів.

Інтел вже відреагувала на повідомлення Reuters, зокрема на частину щодо проблем контрактного виробництва чипів. Представник компанії зазначив: «Ми категорично не згодні з цією характеристикою, але не збираємося коментувати будь-які наявні або можливі перемовини з клієнтами. У нас дуже здорова клієнтська база як у продуктовому, так і у літографічному бізнесі, і ми повністю зосереджені на інноваціях, щоб задовольнити їхні потреби».

Sony та Broadcom, яка за даними агенції теж брала участь у тендері, не відповіли на запити про коментарі. AMD відмовилася від коментарів.

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