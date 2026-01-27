Intel випустила XeSS 3 MFG: генерація кількох кадрів доступна на відеокартах Arc та в іграх з підтримкою XeSS 2

У новому драйвері Intel розпочала розгортання технології масштабування XeSS 3 з підтримкою генерації кількох кадрів. XeSS Multi-Frame Generation (MFG) має режими 2x, 3x та 4x.





Intel заявила, що XeSS 3 з MFG не вимагатиме від розробників оновлення наявних ігор, які підтримують XeSS 2. Будь-яка гра, яка вже підтримує генерацію додаткового кадру XeSS 2, буде сумісна з XeSS MFG. Увімкнути режим можна на панелі керування Intel Graphics Software. Компанія також очікує від виробників, що XeSS MFG буде доступною у налаштуваннях ігор. Оскільки XeSS 3 підтримує відеокарти Arc з блоками XMX, нова технологія масштабування буде доступна на дискретних Arc серії A та B, а також на інтегрованих графічних рішеннях на базі Xe2/Xe3.

Під час раннього практичного випробування багатокадрової генерації Intel XeSS на заході Intel Tech Tour Tom’s Hardware виявив, що якість зображення була хорошою, без очевидних артефактів, які б виділяли згенеровані кадри. Але затримка може бути відчутною для гравців, котрі обирають швидкі шутери.





Найновіші драйвери Intel Graphics 32.0.101.8425 та 32.0.101.8362 також впроваджують підтримку щойно анонсованих процесорів Intel Core Ultra 3 з GPU Arc B390 та B37. Крім того, драйвери пропонують багато оновлень для відеокарт Intel Arc A та B, а також інтегрованої графіки процесорів Core Ultra, включаючи Meteor Lake, Lunar Lake, Arrow Lake-S та Arrow Lake-H. Покращена підтримка Pragmata, No Man’s Sky, Star Citizen, Ghost of Tsushim, The Finals, No Man’s Sky, Star Citizen, Mount & Blade II, а також Call of Duty Black Ops 6, виправлено нестабільність в бенчмарках.