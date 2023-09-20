Intel випустить процесори Meteor Lake 14 грудня

Для Intel процесори нового покоління Meteor Lake стануть першопроходцями за багатьма параметрами. Зокрема це перший процесор з різними чипами для кожного компонента, перший на 4-нм техпроцесі Intel та перший зі спеціальним ШІ-співпроцесором. Також цей процесор не називатиметься Core i7 (чи іншою цифрою), а матиме назву Intel Core Ultra.

Нову лінійку процесорів сімейства Meteor Lake буде «запустять» 14 грудня, передає The Verge. Згідно із заявами представників компанії — це найбільш енергоефективний клієнтський процесор, який вони коли-небудь створювали, одночасно очікується і подвійний приріст графічної продуктивності.

Модульна конструкція

З Meteor Lake Intel приєднається до своїх колег (конкурентів) у створенні комп’ютерних чипів за методом, який можна описати подібними до Lego будівельними блоками. Проте замість кубиків — модулі центрального (CPU), графічного процесора (GPU), кеш-пам’ять чи ще якісь корисні мікросхеми. Для AMD та Qualcomm це звична методика, але для Intel є відносно новим напрямком.

Недоліком може стати різноманіття техпроцесів, лише частина чипа Intel фактично виконана за новітнім техпроцесом Intel 4 (нм). Графічна підсистема виробляється за 5-нм техпроцесом TSMC, а входи/виходи та нова «плитка» SoC (системи на чипі) — за TSMC N6.

Задля кращої енергоефективності замість одного центрального або графічного процесора в кожному чипі Meteor Lake є два — додається «острів із низьким енергоспоживанням», здатний теоретично працювати сам по собі, зі своїм ефективним процесорним ядром, співпроцесором штучного інтелекту NPU, медіа-рушієм і пам’яттю.

Інші процесорні ядра розподілені між «обчислювальними плитками» на Intel 4, яка містить ядра P (Performance) і E (Efficiency), названі Redwood Cove і Crestmont відповідно, а також окрему графічну систему на TSMC N5.

Intel прагне нагрівати чіп якомога менше, для чого функція Thread Director перенаправляє потоки на більш потужні ядра лише після того, як спочатку спробує використати ядра з меншою потужністю.

Кодування та декодування відео теоретично може відбуватися взагалі без зачіпання графічної плитки.

На додаток до відео у форматі AV1, нативної підтримки HDMI 2.1 і DisplayPort 2.1, а також 8K HDR-відео або до чотирьох 4K-моніторів одночасно, ця SoC-плитка забезпечує Bluetooth 5.4 і Wi-Fi 7. Останній теоретично зможе забезпечувати швидкість передачі до 5,76 Гбіт/с.

Ігрові можливості?

В Meteor Lake можна додати графіку Intel Arc — тепер зі спеціальними блоками трасування променів і до 8 Xe-ядер на самому чипі.

Згідно зі словами розробника, графічний процесор Xe LPG має вдвічі більшу продуктивність на Вт, ніж Xe LP, який сам по собі був вдвічі продуктивнішим на Вт, ніж Intel UHD 11-го покоління, який вставляли в процесори раніше.

Вперше в інтегрованій графіці з’явилася підтримка Intel XeSS — інтелектуальної технології підвищення продуктивності, подібної до DLSS від Nvidia та FSR від AMD, що може допомогти підвищити частоту кадрів.

Хоча Intel не надала жодних цифр щодо продуктивності, в компанії стверджують, що графічний процесор може працювати при набагато нижчій мінімальній напрузі та досягати більш високої максимальної тактової частоти, ніж попередні iGPU (понад 2 ГГц).

ШІ-співпроцесор

Співпроцесор штучного інтелекту (NPU) теоретично повинен бути в кожному чіпі. «NPU буде доступний у всьому стеку продуктів Meteor Lake», — підтверджує Тім Вілсон, віце-президент Intel з архітектури. Це в цілому збігається з планами Intel вбудувати ШІ в кожен продукт.

Здається, компанія поки не готова дати багато конкретних прикладів застосування, окрім «ШІ переосмислить всі ваші методи взаємодії з Windows». Але в ньому є OpenVINO Inference Engine, який допомагає спілкуватися із застосунками та передавати їх безпосередньо до NPU, а також багато загальних ідей.

Intel використовує Meteor Lake як доказ того, що вона знову в ділі. За словами представників компанії, продуктивність 4 частин Intel Meteor Lake (обчислювальної плитки) випереджає не лише 14-нм техпроцес у поколінні Broadwell та 10-нм в Ice Lake, але й вдосконалені варіанти Skylake та Tiger Lake.

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Intel поки нічого не повідомила про реальну продуктивність або час автономної роботи, та має зробити це ближче до запуску.

Але Intel планує вкласти значні кошти в цю модель. Вона інвестує 3,5 млрд доларів у виробництво в штаті Нью-Мексико і 7 млрд доларів у Пенангу, Малайзія, протягом наступних 10 років.