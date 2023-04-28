Процесори Intel Meteor Lake вперше отримають вузли виробництва TSMC — в них застосовуватимуться техпроцеси Intel 4, N5 та N6

Meteor Lake – перші процесори Intel для настільних ПК, у яких використовуватимуться компоненти, виготовлені TSMC. Intel оголосила про цей радикальний крок два роки тому. Крім Intel 4, у наступному поколінні процесорів компанії будуть використані вузли, що виконані за техпроцесами 5 нм та 6 нм TSMC.

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У своєму фінансовому звіті Intel згадала про вихід Meteor Lake у другій половині цього року. Компанія також підтвердила вихід Arrow Lake та Lunar Lake у 2024 році – ці чипи також поєднують ядра на різних техпроцесах та ґрунтуються на технології пакування 3D Foveros.

У дизайні Meteor Lake процеси TSMC будуть використовуватись у GPU, SOC та IOE. Використанням кристалів на різних техпроцесах Intel зможе добитися економії шляхом використання дешевших технологій TSMC для не найчутливіших до швидкості тайлів, поступово впроваджуючи власний техпроцес Intel 4, а потім і Intel 20A. Відповідно до документації Intel, чипи Meteor Lake отримають наступне компонування:

Intel Meteor Lake Tile/Chiplet Manufacturer / Node CPU Tile Intel / ‘Intel 4’ 3D Foveros Base Die Intel / 22FFL (Intel 16) GPU Tile (tGPU) TSMC / N5 (5nm) SoC Tile TSMC / N6 (6nm) IOE Tile TSMC / N6 (6nm)

Поки що всі відомості про Meteor Lake обмежені імовірними моделями процесорів Core i3 та Core i5 з TDP 35 Вт та 65 Вт – топові моделі вийдуть в же в межах наступного сімейства та на більш досконалих технологіях у 2024 році.

Intel також внесла невелике оновлення до своєї дорожньої карти випуску процесорів для центрів обробки даних. Чипи Sierra Forest будуть випущені в першій половині 2024 року і запропонують кращу щільність ядер, ніж 128-ядерні чипи AMD EPYC (Bergamo). Випуск Granite Rapids відбудеться невдовзі після цього.

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Джерело: Tom’s Hardware