iPadOS 17 працюватиме на планшетах iPad 6 і новіших, а watchOS 10 — Apple Watch 4 і новіших

Операційні системи iPadOS 17 і watchOS 10 принесуть низку нових функцій, але випробувати їх зможуть далеко не всі власники відповідних пристроїв Apple.
Так, вікно блокування, що налаштовується, застосунок Health, інтерактивні віджети та інші нововведення iPadOS 17 не будуть доступні користувачам iPad 5-го покоління (і старіших версій), а також 12,9-дюймового iPad Pro 1-го покоління. Встановити нову ОС на ці пристрої не вдасться.
В цілому, iPadOS 17 підтримуватимуть такі моделі планшетів:
- iPad 6-го покоління та новіші
- iPad mini 5-го покоління та новіші
- iPad Air 3-го покоління та новіші
- 12,9-дюймовий iPad Pro 2-го покоління та новіші
- 10,5-дюймовий iPad Pro
- 11-дюймовий iPad Pro 1-го покоління та новіші
Для власників старих версій Apple Watch новини оптимістичніші. Фактично Apple продовжує підтримувати всі моделі, які були сумісні з watchOS 9. Таким чином власники Apple Watch Series 4 (і новіших версій) зможуть встановити watchOS 10, акцент в якій зроблено на віджети. Користувачі також отримають доступ до оновлених застосунків Cycling та Compass та інших покращень watchOS 10.
Джерело: Engadget