Новини Софт 06.06.2023 о 13:30

iPadOS 17 працюватиме на планшетах iPad 6 і новіших, а watchOS 10 — Apple Watch 4 і новіших

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Вадим Карпусь

Автор новин

iPadOS 17 працюватиме на планшетах iPad 6 і новіших, а watchOS 10 — Apple Watch 4 і новіших

Операційні системи iPadOS 17 і watchOS 10 принесуть низку нових функцій, але випробувати їх зможуть далеко не всі власники відповідних пристроїв Apple.

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Так, вікно блокування, що налаштовується, застосунок Health, інтерактивні віджети та інші нововведення iPadOS 17 не будуть доступні користувачам iPad 5-го покоління (і старіших версій), а також 12,9-дюймового iPad Pro 1-го покоління. Встановити нову ОС на ці пристрої не вдасться.

iPadOS 17 будет доступна на планшетах iPad 6 и новее, а watchOS 10 сохранит поддержку Apple Watch 4 и более новых моделей

В цілому, iPadOS 17 підтримуватимуть такі моделі планшетів:

  • iPad 6-го покоління та новіші
  • iPad mini 5-го покоління та новіші
  • iPad Air 3-го покоління та новіші
  • 12,9-дюймовий iPad Pro 2-го покоління та новіші
  • 10,5-дюймовий iPad Pro
  • 11-дюймовий iPad Pro 1-го покоління та новіші

iPadOS 17 будет доступна на планшетах iPad 6 и новее, а watchOS 10 сохранит поддержку Apple Watch 4 и более новых моделей

Для власників старих версій Apple Watch новини оптимістичніші. Фактично Apple продовжує підтримувати всі моделі, які були сумісні з watchOS 9. Таким чином власники Apple Watch Series 4 (і новіших версій) зможуть встановити watchOS 10, акцент в якій зроблено на віджети. Користувачі також отримають доступ до оновлених застосунків Cycling та Compass та інших покращень watchOS 10.

Джерело: Engadget


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