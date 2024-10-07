iPhone 16 Pro Max встановив рекорд у тесті PhoneBuff на час роботи без підзарядки — 28 годин 14 хвилин

Тоді як Samsung Galaxy S24 Ultra «відстав» від iPhone 16 Pro Max приблизно на годину.

YouTube-канал PhoneBuff перевірив час роботи iPhone 16 Pro Max без підзарядки й стверджує, що преміальний смартфон Apple пропрацював 28 годин і 14 хвилин — з понад 12 годинами активної роботи екрана та 16 годинами в режимі очікування. Як зазначає сайт 9to5mac, це новий рекорд в тестах PhoneBuff (раніше подібних показників не демонстрував жоден з протестованих смартфонів).

Для порівняння: Samsung Galaxy S24 Ultra пропрацював менше всього на годину (27 годин і 18 хвилин), тоді як попередник в лінійці Apple, iPhone 15 Pro Max, показував 27 годин 45 хвилин роботи без підзарядки у торішньому тесті. Водночас тест цього разу був більш «напруженим» — із симуляцією прокручування Instagram та інших програм.

Для тестів PhoneBuff використовує запрограмовану роботизовану руку, аби точно відобразити час автономної роботи для різних смартфонів, тоді як сам сценарій, замість звичного відтворення відео на повторі чи циклічного відвідування сайтів, включає весь спектр роботи смартфона: від надсилання та отримання повідомлень, сортування електронної пошти чи перегляду вебсторінок до використання програм у соціальних мережах, перегляд YouTube, ігор, прослуховування потокової музики, використання Google Maps тощо.

Зазначимо, що iPhone 16 Pro Max (у кольорі Desert Titanium на 256 ГБ) за 70 999₴ став найпопулярнішою моделлю нових iPhone в Україні після старту передзамовлень (за версією мережі магазинів Алло).

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Для порівняння: офіційна ціна iPhone 16 Pro Max склала $1199, тоді як вартість виробництва, за даними TD Cowen, сягнула $485 (показник включає вартість компонентів, склад коробки та процес збірки).

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