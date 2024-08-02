iPhone у стагнації, але врятував iPad: Apple звітує про рекордний квартальний дохід у $86 млрд

У третьому кварталі 2024 фінансового року Apple встановила рекорд із доходом у $85,8 млрд (на 5% більше, ніж у відповідний період торік), тоді як чистий прибуток сягнув $21,45 млрд.
Продажі iPhone, який стикається з високою конкуренцією у Китаї з боку місцевих виробників, впали в країні на 6%, тоді як MacBook Air і iPad відзначились зростанням — більшість китайських покупців були новими для Apple, а це значить, що компанія все ще здатна залучати «свіжу» клієнтську базу.
Водночас гендиректор компанії Тім Кук наголосив, що iPhone все ще лідер за продажами на міському ринку Китаю і це важливо, бо жителі міст, як правило, мають вищі доходи.
Щодо загальних показників, то продажі iPhone знизились на 1%, тоді як Mac і iPad зросли на 2% і 24% відповідно (останнього показнику вдалось досягти завдяки дебюту нових моделей).
iPhone все ще залишається найважливішим напрямком для Apple, на який припадає близько 46% від загального обсягу продажів компанії протягом кварталу.
«На постійній основі ми зростали з року в рік. Ми дивимось на це з операційної точки зору», — каже генеральний директор Apple Тім Кук.
Основні показники доходу Apple у третьому кварталі
- Загальний дохід: $85,78 млрд
- Чистий прибуток: $21,45 млрд
- iPhone: $39,30 млрд
- Mac: $7,01 млрд
- iPad: $7,16 млрд
- Носимі пристрої, предмети для дому та аксесуари: $8,10 млрд
- Послуги: $24,21 млрд
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