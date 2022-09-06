Ірландія оштрафувала Instagram на €405 млн за неправильне поводження з даними підлітків

Комісія із захисту даних Ірландії оштрафувала компанію Meta на €405 млн. Штраф став результатом розслідування того, як компанія обробляла дані підлітків у сервісі Instagram.

Розслідування розпочалося майже 2 роки тому та зосередилося на випадках, коли компанія нібито порушила правила GDPR (Загальний регламент із захисту даних). Так, соцмережа Instagram дозволяла молодим користувачам у віці 13-17 років створювати бізнес-акаунти на платформі, що робило контактну інформацію цих користувачів загальнодоступною. Іноді користувачі воліють перемикатись на бізнес-акаунти, оскільки це дає доступ до більшої кількості аналітичних даних. Instagram також нібито зробив облікові записи деяких молодих користувачів загальнодоступними за замовченням. Детальну інформацію про рішення буде опубліковано наприкінці цього тижня.

Це третій і найбільший штраф, накладений Комісією із захисту даних на Meta. Попередній штраф у сумі €225 млн був накладений через порушення в інформуванні користувачів WhatsApp про те, як сервіс збирав та використовував їхні дані, а також ділився ними. Ще €17 млн ​​штрафу було накладено через проблеми з веденням записів про порушення безпеки. Комісія також веде десятки інших розслідувань проти великих технологічних компаній, у тому числі ще кілька, пов’язаних із практикою обробки даних Meta.

Meta заявила, що не згодна з тим, як було розраховано цей штраф, і має намір оскаржити його. Також компанія стверджує, що понад рік тому оновила параметр загальнодоступності за замовченням і тепер «обліковий запис будь-якої особи молодше 18 років автоматично стає закритим при приєднанні до Instagram». Крім того, дорослі не можуть надсилати повідомлення підліткам, які не підписані на них.

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Джерело: The Verge