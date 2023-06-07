Керівник постачання сировини Tesla переходить на аналогічну посаду у Rivian

Напередодні початку виробництва Tesla Cybertruck компанію залишає людина, відповідальна за закупівлю матеріалів. Виконавчий директор ланцюжка постачання Tesla Мустафа Ель Аккарі переходить у конкурентну компанію Rivian, яка також займається виробництвом електромобілів.

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Під керівництвом Ель Аккарі Tesla закупила матеріалів на $16 млрд. До них входить нержавіюча сталь для кузовів, яка значно дорожча, ніж зазвичай використовується в автомобільній промисловості.

За останні кілька років Rivian зіштовхнувся з проблемами у ланцюжку постачання та нестачею ключових компонентів. Компанія не змогла оперативно замінити відкликані ремені безпеки, що уповільнило виробництво. З того часу відбулися покращення, Rivian розраховує поставити 50 000 автомобілів до кінця 2023 року.

За словами Ілона Маска, виробництво Cybertruck розпочнеться «десь цього літа», а масовий випуск – у 2024 році. Квітневий звіт компанії підтвердив, що постачання Cybertruck заплановано на третій квартал цього року.

Переманити інженерів Tesla постійно намагаються конкуренти. Колишній директор компанії з програмного забезпечення Autopilot перейшов до Apple у 2021 році, інший колишній керівник Autopilot покинув компанію, щоб створити власний стартап. Tesla подала на нього до суду, але справу було закрито.

Джерело: The Verge