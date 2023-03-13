Керівництво Apple квапить розробку гарнітури змішаної реальності – тому цього року вийде саме «лижна маска», а не витончені окуляри

Як повідомляє Financial Times, голова Apple Тім Кук підтримав операційного директора Джеффа Вільямса у бажанні випустити гарнітуру змішаної реальності першого покоління вже цього року – всупереч думці команди розробників та дизайнерів.

Момент виходу ринку гарнітури змішаної реальності, схоже, був предметом серйозної дискусії всередині компанії. Група промислового дизайну Appl вважає такі пристрої ще не готовими до запуску. Дизайнери хотіли б відкласти випуск приблизно на кілька років, коли будуть готові легкі окуляри доповненої реальності. З іншого боку, операційна група Apple хотіла випустити ранню версію продукту у вигляді орієнтованої на віртуальну реальність гарнітури, схожої на лижну маску, яка дозволяє користувачам дивитися відео, брати участь в інтерактивних тренуваннях або здійснювати дзвінки у FaceTime з використанням віртуальних аватарів.

Перед тим, як очолити компанію, Тім Кук обіймав посаду Джеффа Вільямса – операційного директора Apple. Можливо, цей факт сприяв тому, що Кук став на його бік, відкинувши заперечення дизайнерів Apple і наполягаючи на якнайшвидшому запуску більш обмеженого продукту. У розмові з Financial Times колишні інженери Apple, які працювали над пристроєм, розповіли про тиск керівництва компанії з бажанням якнайшвидше випустити продукт.

Після звільнення головного дизайнера Apple Джоні Айва у 2019 році команда дизайнерів Apple підпорядковується безпосередньо Вільямсу. За часів Стіва Джобса відділ дизайну був самостійним – щобільше, від нього значною мірою залежав вихід продуктів. Під керівництвом Кука баланс у цьому питанні змістився у бік операційного менеджменту. Один із колишніх розробників апаратного забезпечення сказав, що на його думку найкраща частина роботи в Apple полягала в розробці інженерних рішень для задоволення «шалених вимог» команди дизайнерів – в останні роки ситуація, напевно, змінилася.

Гарнітура змішаної реальності Apple перебуває в активній розробці вже сім років – удвічі довше, ніж перший iPhone. Вважається, що це перший розумний гаджет компанії, повністю розроблений під керівництвом Тіма Кука, без впливу ідей Стіва Джобса.

Восени DigiTimes повідомляв, що гарнітура змішаної реальності Apple надійде в масове виробництво до березня 2023 року, виготовлятиме її китайський контрактний виробник Pegatron. За даними джерела, гарнітура можуть представити на заході у квітні. Пізніше стало відомо, що пристрій, можливо, буде представлений влітку. Компанія вже зареєструвала торгову марку Reality One, її вважають пов’язаною з гарнітурою XR.

Компанія розраховує продати лише близько мільйона одиниць гарнітури протягом першого року після випуску за ціною близько $3000 доларів. Попередньо початок продажу гарнітури очікується наприкінці цього року.

Аргументи команди дизайнерів Apple легко зрозуміти. Для цього достатньо уявити, що перший iPhone з’явився б раніше, але при цьому був би більш схожим на звичайний кнопковий телефон. Можна говорити напевно, що у цьому разі він не справив би такого величезного ефекту і не змінив би ринок смартфонів.

Джерела: MacRumors, GSMArena