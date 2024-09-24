Кількість «закритих» ФОПів в українському IT зросла на 157%, а реєстрації нових — впали на 20%

За даними YouControl (через Highload) українська IT-галузь демонструє спад у реєстрації нових ФОП — влітку, до прикладу, загальна кількість зменшилась до 9,1 тисячі (падіння на 21% у порівнянні з роком тому і на 48% у порівнянні з 2021 роком).

Протягом червня-серпня 2023 року айтівці реєстрували 11,6 тисячі ФОП, а в той самий період 2021-го — 18,7 тисячі.

Загалом падіння зафіксоване в усіх галузях, за винятком сільського господарства та оптової торгівлі, які показали зростання кількості реєстрацій на 64% та 8% відповідно.

Зростає й кількість «закритих» ФОПів серед IT — цього літа таких зареєстрували 8,8 тисячі (на 157% більше ніж влітку 2021 року).

Якщо зважати на тенденції в реєстрації ФОП загалом, то як ми згадували раніше, різко виросла кількість підприємців серед жінок: влітку 2024 року 62,5% (46 тисяч) нових ФОПів відкрили жінки.

Нагадаємо, що раніше представники Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики заявили, що у 2025 році ФОПів знов зобов’яжуть сплачувати ЄСВ.