Кіт Харінгтон розповів, як почувається Джон Сноу — спіноф «Гри престолів» з робочою назвою «Сноу» все ще знаходиться в роботі

Кіт Харінгтон розкрив деякі подробиці спінофа «Гри престолів» про Джона Сноу – і багатьох вони можуть не потішити. Серіал стане першим проектом у світі «Гри престолів», дія якого відбуватиметься після завершення основного серіалу – він виник завдяки ідеї Харінгтона.

Не звертаючись до спінофу безпосередньо, на офіційному з’їзді «Гри престолів», Харінгтон згадав місце, де серіал залишив його персонажа, надавши деякі важливі підказки про спрямування майбутніх подій серіалу, який нині називається просто «Сноу».

«Я думаю, якби ви запитали його, він сказав би, що легко відбувся», — прокоментував враження персонажа Харінгтон. «Наприкінці шоу, коли ми знаходимо його в камері, він готується до обезголовлення і хоче цього. З ним покінчено. Той факт, що він йде до Стіни, є величезним даром, але й величезним прокляттям». «Він повинен повернутися в це місце і прожити своє життя, думаючи про те, як він убив Дені, прожити своє життя, думаючи про Ігрітт, яка вмирає у нього на руках, прожити життя, думаючи про те, як він повісив Оллі та про все інше – продовжив Харінгтон, зробивши паузу. “Це цікаво”. Актор додав: «Тому я думаю, що коли ми залишаємо його наприкінці шоу, завжди виникає таке почуття… Я думаю, ми хотіли трохи посміхнутися, що все гаразд. Він не гаразд».

Офіційно про серіал «Сноу» ще не було оголошено, а це означає, що HBO все ще може передумати та скасувати проєкт. Наступна подорож у Вестерос чекає на глядачів у другому сезоні «Дому дракона», дата його виходу поки що невідома.

Джерело: GamesRadar