Клієнт Steam став повністю 64-бітним

Valve випустила грудневе оновлення, зробиши клієнт Steam у Windows повністю 64-бітним. Це фінальний етап плану компанії з відмови від підтримки 32-бітних версій Windows.

Апдейт напряму стосується користувачів 32-бітної Windows 10 — це єдина ще підтримувана версія Windows, яка мала 32-бітний варіант. Оновлення для клієнта Steam заплановані лише до кінця 2025 року. А з 1 січня 2026-го підтримка припиниться: такі системи залишаться на “замороженій гілці” без оновлень, виправлень безпеки та гарантій сумісності з майбутніми змінами платформи..

Важливе уточнення: йдеться лише про 32-бітні версії Windows, а не про самі ігри. Тож навіть після змін 32-бітні ігри й далі працюватимуть у Steam на 64-бітній Windows без проблем.

За даними Valve, більшість геймерів навіть не відчують змін. Як пише TomsHardware, опитування Steam показує, що близько 66% систем працюють на 64‑бітній Windows 11, ще майже 30% — на Windows 10. Частка 32‑бітних систем становить лише 0,01%. Загалом майже 95% користувачів Steam працюють на Windows, тоді як Linux і macOS мають значно менші відсотки.

Хоча частина користувачів ще має шанс: багато комп’ютерів із 32-бітною Windows насправді працюють на процесорах із підтримкою 64-біт, тож можна зробити чисту перестановку й перейти на сучасну ОС. А от для власників старих систем із суто 32-бітними процесорами підтримка Steam фактично закінчується.

Це не означає, що Steam одразу перестане працювати на 32‑бітних системах. Клієнт ще деякий час дозволятиме купувати й запускати ігри, але стабільність і сумісність поступово погіршуватимуться, адже платформа рухається далі без огляду на старі конфігурації.

Окрім архітектурних змін, свіже оновлення Steam додало підтримку контролерів Nintendo Switch 2 у дротовому режимі і адаптерів GameCube у режимі Wii U з підтримкою вібрації. А також зробило нові режими гіроскопа стандартними, а не бета-функцією, та виправило чимало багів.

Нагадаємо, раніше останню версію клієнта Steam портували на Windows 7 та 8. Але, звісно, метод неофіційний. Valve повністю припинила підтримку цих операційних систем ще на початку 2024 року. Тим часом розробники ігор поступово відмовляються від підтримки Windows 10, після аналогічного рішення від Microsoft.

Джерело: TomsHardware / Steam

