Крістофер Нолан каже, що «здоровому» Голлівуду потрібні франшизи — «‎вони дають гроші на інші фільми»

Режисер «‎Оппенгеймера» та «‎Темного лицаря» виступає за оригінальність кіновиробництва, водночас визнаючи потребу у серійних блокбастерах.

«У Голлівуді завжди є баланс між франшизами, які можуть забезпечити повернення аудиторії, і тим, чого хочуть глядачі», — сказав Нолан. «Це важлива частина економіки Голлівуду, яка окупає багато інших фільмів, що знімають та розповсюджують».

Водночас режисер каже, що треба поважати потяг аудиторії до чогось нового.

«Відверто кажучи, одне із найбільших вражень від походу в кіно — це побачити трейлер фільму, про який ви ніколи не чули», — продовжив він. «Здорова екосистема в Голлівуді — це баланс між двома речами, і так було завжди».

Мартін Скорсезе, який нещодавно випустив «‎Вбивці квіткової повні», заявляв, що «‎всюдисущність» блокбастерів «може бути негативною для глядачів, які не знаються на інших типах кіно».

«Будуть покоління, які вважатимуть, що фільми — це лише оте, що вони бачили».

Скорсезе сказав, що йому та його колегам-кінематографістам, таким як Нолан, потрібно «давати відсіч» культурі коміксів і франшиз, щоб «врятувати кіно» для майбутніх поколінь.