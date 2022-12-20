Lenovo оснастила ноутбуки IdeaPad Pro та Slim найновішими процесорами Intel та AMD, а також відеокартами NVIDIA

Компанія Lenovo вирішила оновити модельний ряд ноутбуків не чекаючи виставки CES 2023, яка пройде з 5 по 8 січня. Тому вказівки на нові, ще не представлені, чипи Intel, AMD та NVIDIA для портативних пристроїв досить загальні, але можнаобережно здогадуватися, про які процесори йдеться.

З багатьох пристроїв, анонсованих Lenovo, найбільш поширеними стануть недорогі ноутбуки IdeaPad Pro 5 і 5i. Лептопи з екранами 14” та 16” спочатку вийдуть виключно на платформі Intel із процесорами наступного покоління Core i5 та i7. У покупців 14-дюймової моделі буде вибір роздільної здатності дисплея з роздільною здатністю 2,2k або 2,8k з частотою оновлення 120 Гц, тоді як 16-дюймові ноутбуки отримають лише 2,5K 120 Гц.

Lenovo додає, що ви можете очікувати на підвищення продуктивності завдяки покращеним тепловим характеристикам, що забезпечує більш прохолодний та тихий режим роботи. Панель сенсорного введення в нових ноутбуках збільшиться на 25%, вони отримають нову ІЧ-камеру з роздільною здатністю FHD та датчиком відстані. Варіант на 16” отримає слот розширення SSD.

У лінійці IdeaPad Slim буде доступний ноутбук Slim 5i з екраном 16” 60 Гц на платформі Intel, а також Slim 5 із процесорами, ймовірно, AMD Ryzen 3 7330U, Ryzen 5 7530U або Ryzen 7 7730U. Нові моделі вже традиційно отримають фірмовий фізичний затвор вебкамери, що покращує конфіденційність.

Курс БІЗНЕС-АНАЛІТИК В IT Опануйте професію бізнес-аналітика в ІТ та заробляйте від $700 на початку кар’єри. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Перелічені моделі з’являться на різних ринках навесні 2023 року. Ціна 16-дюймових IdeaPad Pro 5i стартує із $1500, модель Slim 5 (AMD) коштуватиме від $650, а Slim 5i (Intel) – від $750.

Джерело: Engadget