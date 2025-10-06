"В центрі — нижчий клас Вестеросу": творець серіалу "Лицар сімох королівств" розкрив сюжет і головну відмінність від "Гри престолів"

Кадри з серіалу "Лицар сімох королівств"

Шоуранер “Лицаря сімох королівств” розкрив деталі сюжету і пояснив, чим серіал відрізнятиметься від оригінальної “Гри престолів”. Окрім цього, нам нарешті показали новий кадр після кількасекундного тизеру, опублікованого понад рік тому.

“Лицар сімох королівств” — це серіал-приквел до “Гри престолів”, дія якого розгортається приблизно за 100 років до подій основного шоу та через 100 років після подій “Дому дракона”. Зі слів співавтора Айри Паркера, драма із шести епізодів зосереджується на житті “нижчого класу Вестероса” і оповідає про середньовічних лицарів, поряд із “зброярами, акторами, кухарками та повіями”.

“Ми не на боці лордів та леді, королів і королев”, — каже Паркер в інтерв’ю Entertainment Weekly, окреслюючи ключову відмінність шоу від “Гри престолів” та “Дому дракона”.

До того ж “Лицар сімох королівств” відмовився від складних вступних титрів: замість розгорнутої анімованої з карти гучним оркестровим саундтреком нам покажуть просту титульну карту з середньовічною типографікою. Зі слів шоуранерів, це відповідає характеру лицаря Дунка (Пітер Клеффі), який є “простим, зрозумілим і лаконічним” головним героєм.

“Усі рішення приймав Дунк, він намагався втілити свою особистість у кожному аспекті цього шоу, навіть у титрах”, — каже Паркер. “Титри у “Грі престолів” та “Домі дракона” великі, епічні та неймовірні. Музика Раміна Джаваді прекрасна. Це не зовсім стиль Дунка. Він простий, він лаконічний. У нього немає багато яскравості”.

На цей час серіал подовжено на другий і третій сезони. Перший екранізує новелу Джорджа Р. Р. Мартіна 1998 року “Межовий лицар”, яка оповідає як Дунк після смерті свого господаря сера Арлана з Пеннітрі (Денні Вебб) стає лицарем і бере участь у турнір на Ешфорд-Медоу, щоб заробити трохи грошей.

“З дерев’яним щитом, мотузкою замість тримача для меча та трьома кіньми, з якими він регулярно розмовляє, Дунк незабаром зустрічає Егга (Декстер Сол Анселл), маленького лисого хлопчика, який твердо вирішив стати його зброєносцем”.

На турнірі дует зустрічає кількох Таргарієнів — принців Бейлора, Мейкара та Ейріона — в епоху, яка показує рід без того, що “призвело їх до влади”, а люди ставлять під сумнів їхнє правлення після втрати драконів. Це одна з причин, чому Паркер взагалі відправив сімейство на турнір.

“Зазвичай вони, можливо, навіть не турбувалися б цим затишним містечком… Але вони їдуть туди, бо хочуть, щоб їх все ще вважали володарями”.

Паркер дав обіцянку Мартіну, що історія ніколи не переміститься на “перспективу вищого класу”:

“У цей період ніхто не думає про магію. Це може бути Британія 14-го століття. Це суворі, жорсткі, суворі середньовічні лицарі. У цьому серіалі ми починаємо з самого низу”, — каже Паркер. “Знайти зовсім іншу версію цього світу, який, здається, всі так добре знають, було дуже й дуже привабливо. Однак той факт, що ми живемо тут, де колись існувала магія, дуже цікавий для мене. Ці земля та трава раніше бачили драконів та драконячий вогонь. Тож усе таке ж, але трохи дивніше, трохи інакше”.

Сам письменник вже переглянув шоу повноцінно, визначивши його як “екранізацію, гідну розумної людини”. З його ж слів відомо, що 90% подій серіалу відбуватимуться у полі з наметами, хоча декорації створили “чудові”.

В HBO тим часом анонсували “вражаючі битви” — не гірші, ніж у перших двох шоу за творами Мартіна, попри скромний бюджет у $10 млн за епізод. Для порівняння: останній сезон “Гри престолів” коштував $15 млн за епізод, тоді як кожна із серій “Дому дракона” обійшлось у близько $20 млн.

Реліз першого сезону “Лицаря сімох королівств” запланували на січень 2026 року. Третій сезон “Дому дракона” тим часом очікується до прем’єри “раннім літом”.