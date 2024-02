Маск «наїхав» на Microsoft, бо не зміг пропустити створення облікового запису під час налаштування Windows 11

Під час налаштування Windows 11 зазвичай необхідно увійти в обліковий запис Microsoft — деякі користувачі незадоволені подібними вимогами, і нині до них приєднався Ілон Маск.

В коментарях користувачі одразу почали ділитись власними простими порадами, як обійти вимогу Microsoft — одна з яких передбачає вимкнення підключення до Інтернету. Подібна примітка через Community Notes (функція в X, яка дозволяє користувачам здійснювати фактчекинг публікацій) з’явилась і біля допису самого Маска.

Зрештою десь за годину мільярдер таки визнав свою помилку, зазначивши, що не міг пропустити вимогу, оскільки його комп’ютер автоматично під’єднався до локальної мережі Wi-Fi, яка не має пароля.

Finally got through it, thanks.

Laptop automatically connected to a local WiFi that didn’t have a password without asking. Was able to skip once I deselected that.

