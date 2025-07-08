Новини Авто 08.07.2025 о 18:28 comment views icon

Електричний мінівен Mercedes VLE подолав 1100 км від Штутгарта до Рима

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Вадим Карпусь

Автор новин

Електричний мінівен Mercedes VLE подолав 1100 км від Штутгарта до Рима
1100 км пробігу за 13 годин — електровен Mercedes VLE пройшов тест реальною поїздкою з двома зупинками
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У Mercedes-Benz серйозно підійшли до електрифікації сегмента сімейного та преміального транспорту. Найновішим доказом цієї стратегії став електричний мінівен VLE, який нещодавно пройшов реальні випробування на витривалість. Результат виявився переконливим. Величенький електромобіль подолав понад 1100 км без тривалих зупинок — зі Штутгарта до Рима.

Мінівен Mercedes-Benz VLE побудований на новій платформі Van Electric Architecture (VAN.EA), яка створена спеціально для середніх і великих електричних фургонів. Під час тесту автомобіль не просто рухався в найоптимальнішому режимі, а й забезпечував роботу системи клімат-контролю. Авто рухалося за різних погодних умов, під час мандрівки температура на вулиці коливалась від 11 до 33 °C. Однак в салоні підтримувалась стабільна температура на рівні 22 °C.

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Ця подорож тривала 13 годин. Протягом поїздки автомобіль зупинявся лише двічі, і кожного разу заряджання займало тільки 15 хвилин. Таким чином запас ходу в реальних умовах експлуатації становить 400-480 км на одному заряді акумулятора. Mercedes-Benz ще не оприлюднила офіційні показники автономності мінівена VLE.

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Платформу VAN.EA представили наприкінці минулого року. Це нова 800-вольтова електрична архітектура, яка дозволяє створювати різноманітні моделі електромобілів. Вони можуть використовуватися як для сімей, так і для бізнесу. Модель VLE та її «споріднений» варіант VLS, які також називають Grand Limousine, стануть першими автомобілями на цій платформі. У майбутньому на її базі також планують створити й інші спеціалізовані моделі, зокрема електричну версію кемпера Marco Polo.

VLE отримає повний привід 4MATIC та підтримку кермування задньою віссю. Це повинно значно покращити маневровість на вузьких дорогах і в міських умовах. Передбачається, що така функція стане плюсом для сімейних поїздок, міжміських трансферів і навіть туризму.

Раніше Mercedes-Benz також проводила тести VLE в умовах північної зими у Швеції та за Полярним колом. Мета таких випробувань полягає в тому, щоб переконатися, що нові електровени готові до експлуатації в будь-якій країні та за будь-якої погоди.

Старт продажу Grand Limousine запланований на 2026 рік. До того часу компанія продовжуватиме тестові заїзди в Німеччині та інших регіонах із складним рельєфом.

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Джерело: newatlas

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