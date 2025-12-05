Масовий вихід з Apple: чотири топменеджери покинули компанію за 72 години

Apple / Depositphotos

Apple опинилася в епіцентрі серйозного кадрового шторму. Компанія втратила одразу чотирьох топменеджерів за останні 72 години. Для індустрії, де стабільність керівного складу напряму впливає на довгострокові продукти й стратегічні рішення, така хвиля звільнень стала різким сигналом, що всередині компанії назрівають глибші зміни.

Першим з Apple пішов очільник напрямку ШІ Джон Джіянандреа. Його звільнення оголосили в понеділок, а на заміну одразу запросили Амара Субраманью з Microsoft — рішення, яке вже викликало багато питань щодо того, як Apple планує розбудовувати свої ШІ-ініціативи в найближчі роки.

За ним з Apple пішов керівник команди дизайну інтерфейсів Алан Дай. Meta офіційно переманила його у середу. Дай працював над дизайном інтерфейсів Apple з 2015 року та відповідав за ключові рішення, які визначили вигляд продуктів останнього десятиліття: iPhone X, watchOS, Dynamic Island у нових iPhone, ефект Liquid Glass в iOS 26 і спеціальний інтерфейс для Vision Pro.

Через кілька годин після оголошення про відхід Дая, Apple підтвердила, що компанію покинуть ще двоє топів. Юрисконсульт Кет Адамс завершить роботу в Apple наприкінці 2026 року. У березні того ж року вона передасть свої обов’язки Дженніфер Ньюстед, а тимчасово — візьме на себе напрямок Environment, Policy, and Social Initiatives. Керівниця цього напряму Ліза Джексон піде з компанії раніше — у січні 2026-го.

На тлі цього триває масовий перехід ключових інженерів Apple до компанії Джоні Айва LoveFrom, яку нещодавно придбала OpenAI для створення “вбивці iPhone”. За даними Bloomberg, OpenAI забрала приблизно 40 інженерів Apple лише за останній місяць. Серед них — експерт з виробничого дизайну Метт Теоболд, головний дизайнер інтерфейсів Сайрус Деніел Ірані та Абідур Чоудхурі, автор дизайну iPhone Air.

Різке зростання відтоку кадрів у керівному складі й у ключових технічних командах говорить про серйозну конкуренцію за таланти між Apple, OpenAI, Meta та іншими гравцями. І саме Apple зараз опинилася в ситуації, коли доводиться одночасно реагувати на кадрові втрати й переглядати стратегічні напрями, включно зі ШІ, дизайном продуктів і екосистемою навколо iPhone.

Джерело: wccftech