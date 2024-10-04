Масштабна афера з iPhone: двоє китайців отримали тюремні терміни за обман Apple на $2,5 млн

Міністерство юстиції США оголосило вирок двом чоловікам, які ошукали Apple на мільйони доларів, використовуючи підроблені iPhone.
Хаотянь Сунь, 34-річний громадянин Китаю, який мешкає в Балтиморі, отримав 57 місяців ув’язнення. Суд також призначив йому три роки нагляду після звільнення та зобов’язав виплатити Apple $1,072,200 компенсації. Крім того, Сунь має сплатити $53,610 як грошове стягнення.
Другий засуджений — 34-річний Пенфей Сюе, також громадянин Китаю, який проживає в Джермантауні, штат Меріленд. Його вирок передбачає 54 місяці ув’язнення, три роки нагляду після звільнення та виплату $397,000 компенсації Apple. Сюе також має сплатити $19,890 як грошове стягнення.
Згідно з судовими документами, впродовж двох років зловмисники надсилали Apple підроблені iPhone для ремонту. Компанія замінювала їх на оригінальні пристрої. Шахраї отримували підроблені (з фальшивими IMEI) телефони з Гонконгу. Учасники змови відправили Apple понад 6000 таких телефонів, що призвело до збитків компанії на суму $2,5 млн.
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Джерело: Neowin
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