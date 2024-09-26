Meizu представила смартфон Lucky 08 — AMOLED 144 Гц, Snapdragon 7s Gen 2 та ШІ за $230

Meizu представила незвичайний смартфон Lucky 08 з дивним блоком камер, непоганими характеристиками та помічником ШІ з викликом кнопкою. Все це за $230-300.
Телефон Meizu Lucky 08 отримав дисплей 6,78” 8T LTPO AMOLED з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 144 Гц. Екран має загальну пікову яскравість 1600 ніт та досягає локальної пікової яскравості 5000 ніт. Спеціальний режим для вулиці регулює яскравість під час прогулянок на сонці.
У смартфоні працює процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Він має 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 / 512 ГБ накопичувача. Незвичайний блок камер Meizu називає системою камер Star Track. Він містить 108 МП основну камеру (ISOCELL HM6), 2 МП макрооб’єктив та світлодіодний спалах. Довгий час автономної роботи забезпечує акумулятор 6000 мАг з можливістю заряджання потужністю до 33 Вт.
Телефон отримав ОС Flyme AI від Meizu. Допомога ШІ включає безліч функцій: серед них автоматичної відповіді на дзвінки, резюмування розмов, допомога покупцю з пошуком кращої ціни на ринку тощо. Інтелектуальний помічник може відповідати на пошукові запити, аналізувати документи, транскрибувати та узагальнювати голосові записи.
Кнопка живлення Meizu Lucky 08 також дозволяє швидко керувати ШІ. Телефон пропонує функцію Flyme Link для взаємодії з електромобілями Polestar, Lynk & Co та Lotus, що входять до групи Geely.
Meizu Lucky 08 постачатиметься у кольорах Star White та Meteorite Black. Ціни надзвичайно приємні: $230 за модель 8/256 ГБ та $300 за 12/512 ГБ. Невідомо, чи з’явиться смартфон на міжнародному ринку, адже це вимагає адаптації функцій ШІ.
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Джерело: GSMArena
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