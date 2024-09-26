Meizu представила смартфон Lucky 08 — AMOLED 144 Гц, Snapdragon 7s Gen 2 та ШІ за $230

Meizu представила незвичайний смартфон Lucky 08 з дивним блоком камер, непоганими характеристиками та помічником ШІ з викликом кнопкою. Все це за $230-300.

Телефон Meizu Lucky 08 отримав дисплей 6,78” 8T LTPO AMOLED з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 144 Гц. Екран має загальну пікову яскравість 1600 ніт та досягає локальної пікової яскравості 5000 ніт. Спеціальний режим для вулиці регулює яскравість під час прогулянок на сонці.

У смартфоні працює процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Він має 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 / 512 ГБ накопичувача. Незвичайний блок камер Meizu називає системою камер Star Track. Він містить 108 МП основну камеру (ISOCELL HM6), 2 МП макрооб’єктив та світлодіодний спалах. Довгий час автономної роботи забезпечує акумулятор 6000 мАг з можливістю заряджання потужністю до 33 Вт.

Телефон отримав ОС Flyme AI від Meizu. Допомога ШІ включає безліч функцій: серед них автоматичної відповіді на дзвінки, резюмування розмов, допомога покупцю з пошуком кращої ціни на ринку тощо. Інтелектуальний помічник може відповідати на пошукові запити, аналізувати документи, транскрибувати та узагальнювати голосові записи.

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Кнопка живлення Meizu Lucky 08 також дозволяє швидко керувати ШІ. Телефон пропонує функцію Flyme Link для взаємодії з електромобілями Polestar, Lynk & Co та Lotus, що входять до групи Geely.

Meizu Lucky 08 постачатиметься у кольорах Star White та Meteorite Black. Ціни надзвичайно приємні: $230 за модель 8/256 ГБ та $300 за 12/512 ГБ. Невідомо, чи з’явиться смартфон на міжнародному ринку, адже це вимагає адаптації функцій ШІ.

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Джерело: GSMArena

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