Mercedes-Benz підтвердила компактний G-Class на електриці

CEO Mercedes Ола Калленіус після представлення нової платформи для електромобілів повідомив, що компанія побудує меншу, дешевшу й повністю електричну версію своєї іконічної моделі — позашляховика G-Wagon.

В основі лежатиме концепт G-Class EQG, який Mercedes-Benz представила на автошоу IAA Mobility у 2021 році, передає Electrek. Тепер Калленіус підтвердив, що на її основі створюється новий електричний G-Class, який до того ж отримає меншого й дешевшого «брата».

Згідно з чутками, менша модель може отримати ту ж букву індексу, але в нижньому регістрі — g-Class. Вона базуватиметься на ще не дебютувавших платформах MMA та MB.EA та оснащуватиметься повним приводом.

Очікується, що повнорозмірний електричний G-клас EQG вийде наступного року. Проте, оскільки платформа MB.EA має вийти не раніше 2025 року, менший варіант варто прогнозувати не раніше 2026-го.