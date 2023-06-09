Meta розробляє Project 92 — власний Twitter з Instagram та ActivityPub

Директор з продуктів Meta Кріс Кокс продемонстрував співробітникам компанії додаток з кодовим найменуванням Project 92 та попередньою назвою Threads. Він назвав його «нашою відповіддю Twitter».

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Project 92 використовуватиме облікові записи Instagram для автоматичного заповнення даних користувача та отримає інтеграцію з ActivityPub, децентралізованим протоколом соціальних мереж. Використання ActivityPub дозволить обмінюватися даними з іншими мережами, що підтримують його, такими як Mastodon. Сумісність включає перенесення облікових записів, передплатників та іншої інформації.

Кокс розповів, що метою розробки програми була безпека, простота використання, надійність та забезпечення «стабільної платформи для створення контенту та залучення аудиторії».

«Ми почули запит авторів та громадських діячів, їхню зацікавленість у розумно керованій платформі, якій можна довіряти та на яку можна покластися».

За словами Кокса, соціальною мережею вже зацікавилися знаменитості, серед яких DJ Slime, Опра Вінфрі та Далай-лама. Розробка Threads розпочалася у січні цього року, Meta обіцяє зробити його доступним як тільки це буде можливо.

Джерело: The Verge