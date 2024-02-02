Meta звинуватила Apple, що та «дуже ускладнила» створення конкуруючих магазинів застосунків у ЄС

Нові правила Apple технічно уможливлюють створення альтернативних магазинів застосунків для iPhone в Європейському Союзі. Але це не означає, що такі великі розробники, як Meta, готові приєднатися до цієї пропозиції.

Генеральний директор компанії Марк Цукерберг поділився думкою своєї компанії щодо нової політики Apple під час дзвінка Meta щодо результатів четвертого кварталу:

Я не думаю, що те, що відбувається з Apple, матиме для нас якесь значення. Тому що я думаю, що те, як вони це впровадили, я був би дуже здивований, якби будь-який розробник вирішив піти в альтернативні магазини додатків. Вони зробили це настільки обтяжливим, і я думаю, що це настільки суперечить намірам регуляторів ЄС, що будь-кому, включно з нами, буде дуже складно серйозно ставитися до того, що вони там роблять.

Хоча Apple стверджує, що сторонні завантаження (sideloading) становлять загрозу безпеці, Закон ЄС про цифрові ринки (DMA) змусив компанію відкрити доступ до iPhone у цьому регіоні. Однак диявол в деталях, і Apple запроваджує нові збори, які можуть зруйнувати бізнес-модель безплатних застосунків, таких як Meta, якщо вони поширюватимуться за межами App Store, передає The Verge.

Коментарі Цукерберга перегукуються зі скаргами інших відомих критиків App Store, зокрема Spotify, Epic Games та Microsoft. Генеральний директор Epic Тім Суїні назвав підхід Apple до сайдлоадингу «гарячим сміттям». Девід Хайнемайєр Ханссон, творець мови програмування Ruby on Rails і технічний директор 37signals, назвав це «режимом здирництва».

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Європейські регулятори заявили, що вивчатимуть впровадження Apple сайдлоаду після 7 березня, коли DMA набуде чинності. ЄС має право штрафувати компанії, які порушують закон, на суму до 10% їхнього річного доходу.