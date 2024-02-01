Новини Софт 01.02.2024 о 09:29 comment views icon

Epic планує оскаржити «недобросовісний» податок Apple на сторонні платежі

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Epic планує оскаржити «недобросовісний» податок Apple на сторонні платежі

Розробник Fortnite вважає, що 27% комісія Apple суперечить судовому рішенню, який нещодавно дозволив розробникам посилатись на сторонні системи оплати, і вже готує нове клопотання.

Нагадаємо, у 2021 році окружний суд США наказав Apple надати розробникам дозвіл посилатися на зовнішні системи оплати — компанія подала апеляцію, яку на початку цього місяця також відхилили.

Водночас власник App Store знайшов спосіб зберегти свої заробітки, запропонувавши комісію у 27% на сторонні платежі (не набагато менше за стандартний податок у 30% на платежі, здійснені через систему Apple). Компанія надала й інші «‎обтяжливі» для розробників вимоги — як-от надання звітів про транзакції кожні 15 днів.

Гендиректор Epic Тім Суїні назвав ці вимоги «‎недобросовісними» і нині його компанія, як повідомляє Bloomberg, планує звернутися до Окружного суду Північної Каліфорнії в Окленді. Адвокати зазначили в клопотанні, що суд «‎залишив двері для цієї справи відкритими», щоб Epic «могла подати заявку на санкції чи іншу допомогу», якщо вважатиме що Apple порушила постанову.

Водночас виробник iPhone через суд намагається змусити Epic відшкодувати йому $73 млн судових витрат.

Тим часом на вимогу нового Закону про цифрові ринки, який набуде чинності у перші дні березня, Apple має дозволити стороннє завантаження й клієнтам з ЄС — схоже, з тими самими обмеженнями та комісіями. Інші компанії активно готують нові варіанти завантаження для клієнтів: Meta розглядає систему, яка дозволить завантажувати програми безпосередньо з рекламних посилань прямо у Facebook, а от Spotify, яка давно критикує 30% комісію з платежів для Apple, запустить власну платіжну систему.

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